Hauptquelle für Wasserverschmutzung im Schutzgebiet

In ihren jährlichen Umweltberichten verweist die Verwaltung des Biosphärenreservats darauf, dass die Schifffahrt eine der "Hauptquellen der Wasserverschmutzung im Schutzgebiet ist". Das ist nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, sondern schon seit Jahren so. Nicht alle Schiffe seien mit Aufbereitungssystemen ausgestattet, um ihre Abwässer von Ölrückständen zu reinigen. Auch fehlten den Donauhäfen "spezielle Einrichtungen, um die Rückstände der Schiffe zu sammeln und zu recyceln", heißt es in den Berichten. Die schnellste und billigste Müllkippe könnte damit die Donau sein. Erschwerend kommt hinzu, dass für den Kilija-Arm nicht nur mehrere Ämter, sondern auch zwei Länder zuständig sind. Von der ukrainischen staatlichen Seehafenbehörde USPA heißt es auf MDR-Anfrage kurz und knapp, dass der gesteigerte Transport keine Umweltprobleme verursachen würde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Millionen-Investitionen in ukrainische Donauhäfen

Seit Russland im Juli aus dem Schwarzmeer-Abkommen ausgestiegen ist, ist die Donau eine wichtige Lebensader für den ukrainischen Staat geworden. Sie ist der Hinterausgang zum Schwarzen Meer, um die Getreideausfuhren weiter am Laufen zu halten. Etwa 60 Prozent des ukrainischen Weizen-Exports läuft derzeit über Rumänien. Die Ukraine ist auf die Einnahmen ihres Agrarsektors dringend angewiesen, sie braucht das Geld für Waffen und für die Armee, um sich gegen den russischen Angreifer zu wehren. Die Donauhäfen, ob im ukrainischen Reni oder Ismail, sind deswegen zu neuem Leben erwacht, ihre Umschlagsmenge wurde verdoppelt. Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) gab zudem im März bekannt, sie wolle gemeinsam mit Privatunternehmen 44 Millionen US-Dollar in beide Häfen investieren. Überall wird gewerkelt, neue Anlegestellen sind entstanden, Kräne zum Be- und Entladen wurden aufgestellt, auf der Donau ankern Schiffe in einer Warteschlange, viele von ihnen sind bis zu 40 Jahre alt und fahren unter der Flagge Panamas.

Rumänien ist regionaler Umschlagplatz

Von der Nachfrage nach neuen Transportwegen für die Ukraine profitiert der rumänische Nachbar gewaltig, denn viele Schiffe im Donaudelta fahren über den rumänischen Sulina-Kanal zum Schwarzen Meer ein und aus und müssen dafür eine Gebühr zahlen, durchschnittlich bis zu 8.000 Euro pro Fahrt. Angaben der rumänischen Schifffahrtverwaltung AFDJ zufolge hat sich der Verkehr auf dem Sulina-Kanal verglichen zur Zeit vor dem Krieg verdoppelt, die Einnahmen sogar verdreifacht. Das ist ein Rekordhoch für die staatliche Behörde, die erstmals keine Subventionen mehr aus Bukarest benötigt, um ihre Infrastruktur zu warten.



Ihr Land sei wegen der Nachbarschaft zur kriegsgebeutelten Ukraine plötzlich in einer "extrem günstigen Position", sagt die Bukarester Politikexpertin Oana Popescu-Zamfir, "weil es innerhalb kürzester Zeit zum regionalen Umschlagplatz für zivile Güter und Militärtransporte geworden ist". Eine Aufgabe, die Rumänien auch noch lange nach Kriegsende haben werde, wenn der Wiederaufbau der Ukraine anstehe, meint Popescu-Zamfir. Die an vielen Stellen noch marode Infrastruktur in Rumänien kann in den kommenden Jahren mit einem millionenschweren Modernisierungsschub bei Wasserwegen, dem Schienennetz und vor allem im Straßenbau rechnen und damit "in einem Bereich, in dem sich der Staat in den vergangenen Jahren am langsamsten bewegt hat", sagt die Politikanalystin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bukarest hängt Messlatte besonders hoch

Die beiden östlichen Nachbarn kooperieren seit dem Krieg in der Ukraine mehr denn je, zugleich sind die beiden aber auch wirtschaftliche Konkurrenten. So drängt Kiew nicht erst seit dem Krieg auf einen eigenen Schiffskanal im Donaudelta, nach dem Modell des rumänischen Sulina-Kanals. Man wolle für mehr Wettbewerb sorgen, aber auch den eigenen Warentransport steigern, heißt es von der ukrainischen Seehafenbehörde USPA. Der ukrainische Bystre-Kanal ist seit über 20 Jahren ein Streitpunkt zwischen beiden Staaten, die Fronten sind hier verhärtet. Im Februar kochte das Thema erneut hoch, weil Kiew versucht hatte, die EU-Kommission mit ins Boot zu holen. Doch für das Kanalprojekt braucht Kiew weniger die Zustimmung aus Brüssel, als vielmehr aus Bukarest, weil sich beide Länder die Donau an dieser Stelle teilen.



Die Ukraine treiben ökonomische Interessen an, Bukarest kontert dagegen immer mit Umweltaspekten. Im Februar warnte der rumänische Verkehrsminister Sorin Grindeanu vor weitreichenden Umweltgefahren für das sensible Ökosystem im Delta, statt zu erklären, warum er einen zweiten Schiffskanal verkehrstechnisch für völlig überflüssig hält. Dass Rumänien in der Debatte vor allem auf den Umweltschutz poche, sei wenig glaubhaft, sagt Politikexpertin Oana Popescu-Zamfir: "Im rumänischen Teil des Donaudeltas gab es in der Vergangenheit eine Menge betrügerischer Privatisierungen, die das ökologische Gleichgewicht bedrohten und das traditionelle Leben der Leute vor Ort. Man hängt in ökologischen Fragen die Messlatte für die Ukraine offenbar höher als für sich selbst." Bildrechte: MDR.DE

Wissenschaftler warnen vor Eingriff in Ökosystem