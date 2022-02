Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit sehr schwierig, da sich aufgrund der Angriffe und Kampfhandlungen kaum noch unabhängige Medienvertreter in der Ukraine aufhalten. Informationen kommen derzeit vor allem von der ukrainischen Regierung, können aber kaum unabhängig verifiziert werden.

Außenministerin Baerbock verteidigt die Entscheidung, Russland nicht aus Zahlungssystem Swift auszuschließen.

Eine UN-Resolution gegen die Invasion ist am Veto Russlands gescheitert.

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zu Russland und der Ukraine

04:15 Uhr | Russisch-ukrainische Gespräche in Budapest?

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von Wolodymyr Selenskyj am späten Freitagabend in Kiew mit. Die Ukraine sei immer bereit gewesen zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden. "Unmittelbar in diesen Stunden führen die Seiten Konsultationen über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses", schrieb Sprecher Serhij Nikiforow auf Facebook.

Dagegen erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bot sein Land als Gastgeber für russisch-ukrainische Friedensgespräche an. Beide Seiten hätten die Einladung bekommen und signalisiert, dass sie den Vorschlag erwägen, sagte ein Sprecher der Regierung in Budapest.

03:35 Uhr | Artilleriebeschuss in Kiew

Vom Zentrum Kiews aus ist Artilleriebeschuss zu hören. Die Einschläge befinden sich nach Angaben einer Reuters-Reporterin in einiger Entfernung vom Zentrum. Unklar sei, in welche Richtung geschossen werde und was das Ziel der Einschläge sei.

03:15 Uhr | Schüsse und Explosionen im Stadtgebiet von Kiew

Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Russische Truppen versuchten, das Heizkraftwerk Nr. 6 anzugreifen, teilte ein Amt für Behördenkommunikation mit. Die ukrainische Armee verteidige sich. Das Kraftwerk liegt im äußersten Nordosten der Millionenstadt auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Auch von anderen Stellen auf dem rechten Ufer gab es Berichte über Explosionen und Schüsse aus automatischen Waffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass russische Truppen in der Nacht einen Sturm auf die Hauptstadt versuchen wollten. Er rief die Bewohner auf, die Stadt zu verteidigen. Auch im Zentrum von Kiew waren Schüsse und Explosionen zu hören. Bildrechte: dpa

02:40 Uhr | Guterres benennt Sudanesen als UN-Krisenkoordinator für die Ukraine

Der sudanesische Diplomat Amin Awad soll die Arbeit der Vereinten Nationen im Ukraine-Krieg koordinieren. UN-Generalsekretär António Guterres ernannte den ehemaligen Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Freitag (Ortszeit) in New York. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Awad 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen der humanitäre Hilfe sowie der strategischen Planung und Entwicklung.

02:15 Uhr | Baerbock verteidigt Festhalten an Swift-Abkommen

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung verteidigt, Russland vorerst nicht aus dem Zahlungssystem Swift auszuschließen. Baerbock sagte am Abend in der ARD, eine solche Entscheidung könnte auch die deutsche Energieversorgung gefährden.