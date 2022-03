Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

03:29 Uhr | Russische Armee nimmt Cherson ein

Eine Woche nach dem Beginn der Invasion haben russische Truppen die erste ukrainische Großstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Wie die Behörden des Landes bestätigten, nahm die russische Armee die Hafenstadt Cherson ein. Laut Bürgermeister Igor Kolychajew drangen russische Soldaten in das Bürgermeisteramt ein.



Russland hatte bereits gestern die Einnahme der Stadt bekannt gegeben, die Ukraine hatte das bestritten. Cherson ist die erste Großstadt, die Russland unter seine Kontrolle gebracht hat. Sie liegt im Süden des Landes, in der Nähe der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

03:10 Uhr | UN: Schon eine Million Menschen aus Ukraine geflohen

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor sieben Tagen sind bereits eine Million Menschen aus dem Land geflohen. Das teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "In nur sieben Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer miterlebt", schrieb Grandi und fügte hinzu: "Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann."

Auch in Deutschland treffen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt 5.000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

03:00 Uhr | Weiter Angriffe auf die Ukraine

Russland setzt seine Angriffe auf Städte in der Ukraine unvermindert fort. Aus der Hauptstadt Kiew wurden in der Nacht neue Explosionen gemeldet. Auf Videos in sozialen Netzwerken sind heftige Detonationen zu sehen. Unklar ist, ob es sich um einen Luftangriff handelt und welche Ziele getroffen wurden. Berichten zufolge wurde in Kiew erneut Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung sei aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen.

Ukrainische Medien berichteten zudem über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb im Nachrichtenkanal Telegram: "Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen."

In der zweitgrößten Stadt Charkiw schlugen mehrere Raketen in ein Verwaltungsgebäude ein. Dabei soll auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale Schäden erlitten haben. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

In der Stadt Isjum bei Charkiw gab es nach Angaben örtlicher Behörden einen Luftangriff. Acht Menschen seien getötet worden, darunter zwei Kinder. Medien zufolge war bei der Attacke ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können.

In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen wurden verletzt.

Auch im Süden der Ukraine gibt es heftige Kämpfe. Die Hafenstadt Mariupol sei seit mehr als 14 Stunden ununterbrochen unter Beschuss, sagte Bürgermeister Boitschenko. Bei Luftangriffen sei die Energieversorgung der Stadt stark beschädigt worden. Die Bevölkerung sei ohne Heizung, Strom und Wasser.

02:00 Uhr | Chemie-Industrie spendet Medikamente und Hilfsgüter an Ukraine

Die deutsche Chemie-Industrie bereitet einem Zeitungsbericht zufolge mit Unterstützung des Deutschen Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor Hilfslieferungen in die Ukraine vor. Christian Kullmann, Präsident des Verbands der chemischen Industrie (VCI) und Evonik-Chef, und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hätten dies am Dienstag bei einem Treffen vereinbart, schreibt die "Rheinische Post".

Evonik selbst werde laut Bericht eine Million Euro spenden. Viele Chemieunternehmen hätten ihre Unterstützung bereits zugesagt. Der VCI biete wie zu Beginn der Corona-Krise eine Plattform zur Organisation der Spenden an, Wüst soll Schirmherr der Aktion werden.

01:43 Uhr | Biden begrüßt UN-Resolution

US-Präsident Joe Biden begrüßt das Votum der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Russland für den Einmarsch in die Ukraine zu verurteilen. Die UN-Resolution zeige "das Ausmaß der weltweiten Empörung über den schrecklichen Angriff Russlands auf einen souveränen Nachbarn und demonstriert eine beispiellose weltweite Einheit", sagt Biden.

01:31 Uhr | Ukrainischer Präsident Selensky sagt Feinden des Landes heftige Gegenwehr an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut mit einer Videoansprache an die Nation gewandt. Er zog dabei eine positive Bilanz des Krieges und rief seine Landsleute auf, weiter Widerstand zu leisten. Die Ukrainer seien ein Volk, das innerhalb einer Woche die Pläne des Feindes zerstört habe, so Selenskyj. Feinde würden in der Ukraine keine Ruhe haben, keinen einzigen ruhigen Moment.

Selenskyj äußerte sich nicht dazu, ob die russischen Truppen bereits ukrainische Städte eingenommen haben, darunter Cherson. Wenn sie irgendwo hingegangen seien, dann nur vorübergehend. Man werde sie vertreiben, so Selenskyj. Die Zahl der Todesopfper auf russischer Seite bezifferte er mit etwa 9.000.

01:23 Uhr | SAP und Oracle stellen Geschäfte in Russland ein

Der deutsche Softwareriese SAP und sein US-Rivale Oracle setzen eigenen Angaben zufolge alle Aktivitäten in Russland aus. "Wir stellen unsere Geschäfte in Russland im Rahmen der Sanktionen ein und pausieren darüber hinaus alle Verkäufe von SAP-Dienstleistungen und -Produkten in Russland", teilt SAP-Vorstandschef Christian Klein mit. Das Unternehmen habe zusätzlich zu einer anfänglichen humanitären Unterstützung von einer Million Euro für die Ukraine "auch angeboten, unsere Büroflächen an Standorten in ganz Europa in Lager und Unterkünfte für Flüchtlinge umzuwandeln."

Auch Oracle erklärt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass das Unternehmen bereits alle Aktivitäten in Russland eingestellt habe. Der ukrainische Minister für digitale Transformation hatte zuvor beide Unternehmen um Unterstützung gebeten.

01:21 Uhr | Bundeswehr prüft offenbar weitere Rüstungs-Lieferungen an die Ukraine

Die Bundeswehr prüft nach den Worten von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn die Lieferung weiterer Rüstungsgüter aus eigenen Beständen an die Ukraine. "Die ukrainischen Streitkräfte haben eine sehr lange Liste an die NATO geschickt - von Sanitätsmaterial über Munition bis zu Transportfahrzeugen", sagte Zorn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir schauen, was geht."

Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr hob die Bedeutung der militärischen Unterstützung für die Ukraine hervor. "Alle westlichen Partner liefern Waffen, Gerät, Munition. Es kommt eine Menge zusammen", sagte Zorn. "Und wenn nur die Hälfte der Flugabwehrwaffen trifft, kann das zum 'Game Changer' werden. Es gibt da entsprechende Lehren aus dem Afghanistan-Feldzug der Sowjetunion in den Achtzigern."

01:00 Uhr | Bundeswehrgeneralinspekteur Zorn zweifelt an Moral der russischen Armee

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, rechnet nicht mit einem schnellen Sieg der russischen Armee in der Ukraine. "Ich finde es beachtlich, wie lange die ukrainischen Streitkräfte und die Bevölkerung den Angriffen schon standhalten", sagt der ranghöchste deutsche Soldat den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sehen jetzt, dass Putin seine Folgekräfte in den Krieg führt. Damit wird der vermehrte Einsatz von Luftstreitkräften und Artillerie einhergehen - auch gegen zivile Ziele." Die Moral der ukrainischen Bevölkerung sei enorm, das stütze die Armee. "Ob diese moralische Unterstützung auf der russischen Seite so vorhanden ist, wage ich zu bezweifeln."

00:41 Uhr | USA: Russland nimmt Zivilisten ins Visier und setzt dabei "geächtete" Waffen ein

Die russische Armee nimmt nach Angaben der US-Regierung bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine zunehmend Zivilisten ins Visier. "Hunderte, wenn nicht tausende Zivilisten" seien bereits getötet oder verletzt worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Das russische Militär greife Gebäude und Städte an, die "keine militärischen Ziele sind", betonte er.

Russland bringe "extrem tödliche Waffen" ins Land, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield. Dies umfasse Streubomben und Vakuumbomben, die international geächtet sind und "keinen Platz auf dem Schlachtfeld" haben.

00:05 Uhr | Weltstrafgericht ermittelt zu Kriegsverbrechen in Ukraine

Der Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Das Verfahren habe mit der Sammlung von Beweismitteln begonnen, erklärte Chefankläger Khan am späten Abend in Den Haag. Zur Begründung erklärte er, es gebe plausible Gründe für die Annahme, dass in der Ukraine seit Jahren sowohl mutmaßliche Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden.

Die Ermittlungen wurden möglich, nachdem 39 Vertragsstaaten dem Internationalen Strafgerichtshof eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen hatten.

00:00 Uhr | Ticker am Donnerstag, 03. März 2022