"Das bereitet uns auf jeden Fall Sorgen, da die Frontex in den letzten Jahren bei ihren Einsätzen vor allem in Griechenland ein großes Maß an gesetzwidrigem Verhalten zeigt und grundlegende Menschenrechte oft verletzt werden", so Kekuš. Auch die Aktivitäten der Frontex im Westbalkan, vor allem in Serbien sowie Bosnien und Herzegowina, wo die Frontex aktiv ist, obwohl es keine EU-Länder sind, sieht die Menschenrechtsaktivistin kritisch: "Auch deshalb, da z.B. in Serbien ihre Befugnisse besorgniserregend groß sind und sie strafrechtliche Immunität während der Ausübung ihrer Tätigkeiten genießt, was ihren Einsatz gegen Migranten fragwürdig macht."