Die polnischen Medien überbieten sich seit Wochen mit Aussteigergeschichten über Lehrer, die der Schule den Rücken gekehrt haben. Der Fernsehsender TVN porträtierte einen Geschichtslehrer, der nach sieben Jahren im Beruf ein Bestattungsinstitut gründete. Das Internetportal onet.pl sprach mit einer Lehrerin, die nach zehn Jahren ein Café eröffnete. Und die Tageszeitung "Wyborcza" interviewte Aleksandra Tatulińska – eine Polnischlehrerin, die nach 18 Jahren in der Schule nur noch freiberuflich Nachhilfestunden gibt.

Als ich ging, habe ich mich außerordentlich erleichtert gefühlt. Die Liste der Dinge, die mich belasteten, wurde mit jedem Tag länger. Aleksandra Tatulińska, Polnischlehrerin Gazeta Wyborcza, 12.08.2022

Diese Beispiele stehen für eine regelrechte Flucht aus dem Beruf, die sich in Polen gerade vollzieht. Nicht immer sind die neuen Jobs so spektakulär wie der eines Bestatters. Manche Aussteiger verschlägt es an eine Supermarktkasse oder ans Fließband, denn selbst dort kann man inzwischen mehr verdienen. Schätzungen zufolge sind 17.000-20.000 Lehrerstellen in Polen unbesetzt – so viele wie noch nie. An einer Grundschule im Warschauer Stadtteil Ursynów haben gleich 23 der 150 Lehrer kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs gekündigt.

Lehrer: heiß begehrt...

Immer mehr Lehrer in Polen schmeißen hin. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto Schuldirektoren müssen regelrecht betteln gehen, um die Lücken zu füllen. Sie beknien Pensionäre, wiederzukommen, und bitten die noch verbleibenden Lehrer, Überstunden zu leisten. Manche sehen in ihrer Verzweiflung Nachhilfeinserate durch und rufen dort an. Und wenn sich ein Lehrer darauf einlässt, wird nicht selten der ganze Stundenplan nach ihm ausgerichtet – insbesondere bei den gefragtesten Fächern wie Mathe, Englisch, Polnisch, Physik, Chemie und Biologie.

Die Folgen für die Schüler sind drastisch: Der Unterricht in manchen Fächern fällt wochenlang aus oder wird von fachfremden Lehrkräften erteilt – der Kunstlehrer sattelt dann auf Zahlen um und der Polnischlehrer frischt seine bescheidenen Deutschkenntnisse auf, um in die Bresche zu springen. Die alten Klassenbücher in Papierform feiern ein Comeback, weil es keine Informatiklehrer gibt, die sonst das digitale Klassenbuch pflegten. Die Stundenpläne sind oft extrem schülerunfreundlich: An einem Tag der Woche gibt es zum Beispiel nur vier Unterrichtsstunden, am nächsten neun bis zum späten Nachmittag. Vereinzelt gibt es sogar Schichtbetrieb – mit einer Spätschicht von 15 bis 20 Uhr. Für Hobbys und Entspannung bleibt kaum Zeit übrig.

... aber schlecht bezahlt

Hauptursache für die Misere sind die niedrigen Gehälter. Berufseinsteiger bekommen den gesetzlichen Mindestlohn. Vor 20 Jahren lag das Einstiegsgehalt noch bei 165 Prozent des Mindestlohns. In Zeiten galoppierender Inflation wirkt sich das verheerend aus. Um halbwegs über die Runden zu kommen, müssen Lehrer Überstunden schieben, Nachhilfeunterricht geben oder – wie es in Facebook-Gruppen heißt – einen gutverdienenden Partner haben.

Aleksandra Tatulińska, die jetzt nur noch von Nachhilfestunden lebt, bekam zuletzt 4.000 Złoty "auf die Hand", umgerechnet 840 Euro. Damit zählte sie schon zu den Gutverdienern: "Ich habe sämtliche Überstunden angenommen, hatte eine Zulage als Klassenlehrerein und fürs Dienstalter. An staatlichen Schulen bekommen Sie kaum mehr raus." Dabei hatte sie mit ihrem Fach einen Trumpf in der Hand, denn die Schüler müssen viele Polnischstunden absolvieren. Kunst- oder Physiklehrer, deren Fächer deutlich seltener auf dem Stundenplan stehen, was weniger Überstunden bedeutet, bekämen auch nach 20 Jahren im Beruf nur 3.000 Złoty (630 Euro), berichtet Tatulińska. "Und das Schlimmste ist: Danach gibt es kaum Chancen auf eine Gehaltserhöhung."

Wenig Wertschätzung für Lehrer in Polen