Ukraine-News Russischer Marschflugkörper angeblich im polnischen Luftraum

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel unter anderem zwei große russische Landungsschiffe getroffen – die Landungsschiffe "Jamal" und "Asow" sowie ein Kommunikationszentrum und weitere Infrastrukturen der Schwarzmeer-Flotte, hieß es am Sonntag. Am Samstagabend hatte die russische Armee den Abschuss von mindestens zehn ukrainischen Raketen gemeldet, die in Richtung der Krim geflogen gewesen seien. Durch Trümmer dieser Raketen seien ein Kind und eine Frau verletzt worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Pavel Golovkin

Allein über Kiew und in der Umgebung der Hauptstadt sei es gelungen, etwa ein Dutzend der Raketen abzufangen. Dennoch habe es am frühen Morgen mehrere Explosionen in Kiew gegeben. Die Schäden seien aber gering, teilt die Militärverwaltung mit.



In der Industriestadt Krywyj Rih im Süden beschädigten nach Angaben der dortigen Verwaltung herabfallende Trümmer die Heizungs- und Stromnetze. Mehrere Heizkraftwerke in der Stadt seien abgeschaltet, Krankenhäuser, Schulen und rund 3.000 Wohnhäuser mit 76.000 Bewohnern vorübergehend ohne Heizung. Im westukrainischen Gebiet Lwiw wurde nach Behördenangaben eine nicht näher bezeichnete Anlage der kritischen Infrastruktur getroffen und ein Brand ausgelöst. Die Westukraine schien dieser Nacht ein Schwerpunkt des Angriffs gewesen zu sein.