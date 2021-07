Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist das Ergebnis einer Anzeige, die von Anwälten des christlich-fundamentalistischen Ordo Iuris-Instituts eingereicht wurde. Das wollte bereits 2016 in Polen ein Gesetz einführen, das nicht nur jede Abtreibung ohne Ausnahme verbietet, sondern bei Zuwiderhandlung auch die werdende Mutter mit Gefängnis bestraft. Die Fundamentalisten träumen davon, Sexualerziehung an Schulen und Verhütung zu verbieten und bekämpfen die Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt. Ordo Iuris gewinnt immer mehr Einfluss in Polen, auch in staatlichen Behörden und im Justizapparat, mit dessen Hilfe es seine Interessen gut vertreten kann.

"Ich bin nicht nur zum Gebären da." Eine große Vulva aus Plastik vor dem polnischen Verfassungsgericht. Bildrechte: imago images/Eastnews