Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf dem Westen in diesem Zusammenhang ebenfalls Provokation im Ukraine-Krieg vor. "Ich kann ganz offen sagen, dass ich die Haltung, die der Westen an den Tag legt, nicht für richtig halte", sagte Erdogan in Belgrad. Bereits am Dienstag hatte er erklärt: "Europa erntet, was es gesät hat." Die gegen Russland verhängten Sanktionen hätten unweigerlich zu diesem Punkt geführt. Erdogan folgte damit der Argumentation des Kreml.