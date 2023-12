Eine organisierte Kraft sind sie allerdings nicht, vielmehr sind sie zersplittert und haben weder erkennbare Strukturen, noch einen eindeutigen Anführer. Sogar der Chef der Wagner-Gruppe Prigoschin wurde von einigen von ihnen geliebt und von anderen gehasst. Auch Präsident Putin taugt nicht als Identifikationsfigur, denn seine Bewertung ist in dieser Gruppe großen Schwankungen unterworfen: "Kaum haben sie mal angefangen, Putin anzubeten, schon 'wacht' in ihm wieder ein Liberaler auf oder einfach nur ein alter Mann, der keine Veränderungen will", erklärte die Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulman in einem Interview.

Die einzige gemeinsame Idee innerhalb der Z-Community, neben der bedingungslosen Unterstützung des Krieges, ist der Hass gegenüber "Nicht-Russen" – also Fremdenfeindlichkeit, so Phillipow. Die Journalistin Anastasia Koschewarowa (273.000 Telegram-Abonnenten) beispielsweise erklärt offen, dass sie eine "russische Nationalistin" ist. "Make Russia great again" – das sei ihr Credo. "Sie wollen, dass Russland gefürchtet wird", erklärt Phillipow. In allen anderen Fragen herrsche unter den Z-Patrioten maximale Uneinigkeit. Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS

Nicht einmal den Zweck des Krieges, den sie so hingebungsvoll unterstützen, konnte die Z-Gemeinhaft bisher eindeutig erklären. So veröffentlichte der Telegramkanal "Zwei Majore" (474.000 Abonnenten) den offenen Brief eines Soldaten an einen Abgeordneten der Staatsduma, in dem der Soldat fragte, wofür er eigentlich in der Ukraine kämpfe. Der Kriegsreporter Alexander Koz (fast 600 000 Abonnenten) lieferte seine eigene Erklärung: Der russische Soldat sei im Donbass, damit Russland wieder zu den Olympischen Spielen zugelassen werde.

Inzwischen herrsche in der Z-Gemeinschaft eine resignierte Stimmung, stellt Phillipow fest. Texte darüber, "wie wir Kiew in drei Tagen einnehmen werden" gehörten der Vergangenheit an. Stattdessen wachse die Unzufriedenheit mit der Situation im Land und an der Front. Es herrsche Angst davor, dass die Autoren von Kanälen, die den Krieg befürworten, vor den Präsidentschaftswahlen verhaftet werden könnten. Dies zeigt sich Phillipow zufolge nicht nur in dem, worüber sie schreiben, sondern auch in dem, worüber sie schweigen: "Ein unheilvolles Schweigen" herrsche über den Protest der Frauen, die die Rückkehr ihrer mobilisierten Männer nach Hause fordern.