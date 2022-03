Im russischen Staats-TV hat es in der abendlichen Live-Hauptnachrichtensendung eine Protestaktion gegen den Krieg in der Ukraine gegeben. Eine Frau lief hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild und hielt ein Plakat in die Höhe. Darauf war zu lesen: "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen." Die Frau rief mehrmals laut "Nein zum Krieg". Die Sendung wurde daraufhin unterbrochen. Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation ist die Frau Mitarbeiterin des Senders. Sie sei festgenommen worden. In Russland ist es verboten, den Einmarsch in der Ukraine als Krieg oder Invasion zu bezeichnen.