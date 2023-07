Eine Demonstration für bessere Bildung am 1. Juni in Budapest. Bildrechte: Kornélia Kiss/MDR

Je länger die Bildungsproteste der Lehrer andauern, desto aktiver haben sich die Schüler an der Bildungsbewegung beteiligt. In den vergangenen anderthalb Jahren organisierten sie in vielen Schulen Unterstützungsaktionen wie etwa Sitzstreiks. Viele waren bei den Demonstrationen anwesend und sie beteiligten sich an der Organisation der Proteste.