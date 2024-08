Wenn sich das Wetter im September abkühlt und auch die Klimaanlagen nicht mehr so viel laufen, wird sich die Lage wohl etwas verbessern. "Für den Winter sind aber Ausfälle wie jetzt sowieso ein eher optimistisches Szenario", warnt Adrian Prokip, Energieexperte vom renommierten Think Tank Ukrainisches Zukunftsinstitut. Schätzungen gehen von einem Schaden von mindestens einer Milliarde US-Dollar an der ukrainischen Energieinfrastruktur seit Beginn der russischen Großinvasion aus. So war es unausweichlich, dass per Regierungsbeschluss ab Sommer die Stromtarife um rund 50 Prozent erhöht werden mussten. Auch die Steuern wird der Staat in absehbarer Zeit deutlich erhöhen müssen, denn die größeren Lücken im Staatshaushalt werden sich nicht anders stopfen lassen. Doch die Menschen haben wenig Verständnis für die Probleme des Staatshaushalts, da sich die persönliche finanzielle Lage für die Allermeisten seit dem 24. Februar 2022 merklich verschlechtert hat.

Zum russischen Beschuss, der Stromknappheit, den gestiegenen Strompreisen sowie dem ausbleibenden militärischen Sieg kommt auch noch die sensible Frage der Mobilisierung hinzu. Schließlich muss die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen das größte Land der Welt mit der Zeit immer mehr Menschen ohne militärische Erfahrung mobilmachen. "Es ist halt eine Frage, die in der Luft liegt und mit der alle Männer mental konfrontiert sind", erzählt Kaffeehaus-Besitzer Andrij in Kiew. "Mich beschäftigt sie zwar jetzt nicht so sehr, doch ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte gar keine Angst."

Bildrechte: IMAGO / SOPA Images

So versuchen die Menschen in der Hauptstadt und anderswo, trotz der Umstände so lange es geht, dem vom Krieg bereits eingeschränkten Alltag nachzugehen. Mitte Juli fand etwa wieder Atlas Weekend, ein großes und wichtiges ukrainisches Musikfestival, statt. Das Line-up war überwiegend ukrainisch, viele Generatoren ratterten und es fand an einer Location mit der größten Tiefgarage des Landes statt, die als Luftschutzkeller diente. Außerdem war es erklärtes Ziel, so viel Geld wie möglich für die ukrainische Armee zu sammeln. "Diese Momente der Freude sind gerade jetzt extrem wichtig. So viele Freunde wieder lachend zu sehen, war cool", meint Alina, eine Besucherin Ende 20. "Meine Gedanken sind aber vor allem bei den Jungs an der Front."

Dort geht es der ukrainischen Armee im Moment vor allem darum, bis Jahresende durchzuhalten. Um dann, wenn sich die gesteigerte Munitionsproduktion im Westen in der Ukraine bemerkbar macht, den langsamen, aber kontinuierlichen russischen Vorstoß zumindest zu stoppen. Wohl eine machbare Aufgabe, deren Erfüllung jedoch von vielen Faktoren abhängt, die Kiew selbst kaum beeinflussen kann – wie zum Beispiel die innenpolitische Lage in den USA nach den Präsidentschaftswahlen im November.