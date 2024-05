10:50 Uhr | Russland droht mit Aus für weiteres Raketenabkommen

Russland stellt ein Moratorium zur Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketen mit den USA in Frage. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow begründet dies nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Ria mit der "destruktiven" Haltung der US-Regierung. Die Nachrichtenagentur Tass meldet zudem, dass die US-Botschafterin Lynne Tracy Russland für eine gewisse Zeit verlassen habe.

10:05 Uhr | Abhörgeräte in Tagungsraum des polnischen Kabinetts entdeckt

In Polen haben Spezialeinheiten Abhörgeräte in einem Raum entdeckt, in dem der Ministerrat am Dienstag tagen sollte. Die Sicherheitsdienste hätten die Geräte demontiert, teilte ein Sprecher der Spezialeinheiten auf der Onlineplattform X mit. Polen dient als Drehscheibe für westliche Militärlieferungen in die Ukraine. Die Sicherheitsdienste achten deswegen verstärkt auf potenzielle Spionageaktivitäten.

07:05 Uhr | EU will offenbar russischen Handel mit Flüssiggas erschweren

Russland drohen erstmals scharfe EU-Sanktionen gegen seine milliardenschweren Geschäfte mit Flüssigerdgas (LNG). Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, will die Europäische Kommission verbieten lassen, dass EU-Häfen zur Verschiffung von russischem LNG in Drittstaaten genutzt werden. Bislang bringen russische Tanker Flüssigerdgas über Polargewässer in Häfen wie etwa über das belgische Zeebrugge, wo das Flüssiggas umgeladen und weiter verschifft wird.

05:05 Uhr | China unterstützt Friedenskonferenz

China drängt auf eine Friedenskonferenz, bei der die Ukraine und Russland gleichberechtigt am Verhandlungstisch sitzen. "China unterstützt die rechtzeitige Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz, die von der russischen und der ukrainischen Seite gebilligt wird, an der alle Parteien gleichberechtigt teilnehmen und an der alle Optionen für den Frieden fair diskutiert werden", zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria den chinesischen Botschafter in Russland, Zhang Hanhui. Die Schweiz wird am 15. und 16. Juni Gastgeber einer zweitägigen Friedenskonferenz sein, zu der Russland nicht eingeladen wurde.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Dienstag, 7. Mai 2024