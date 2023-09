Ukraine-News Pistorius wirft Putin "abscheuliche" und "kriminelle" Methoden vor

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in seine Rede den Nato-Verbündeten im Baltikum die militärische Verlässlichkeit Deutschlands bei der Abschreckung Russlands zugesichert. Zudem betonte er, die Ukraine könne langfristige auf die deutsche Unterstützung gegen die russischen Angreifer setzen. "Wir werden an ihrer Seite stehen, solange es nötig ist", sagte Pistorius. Putin benutze abscheuliche, kriminelle und unmenschliche Methoden.



Die Rede ist der Abschluss des dreitägigen Besuchs des Ministers in Lettland und Estland. Dort nimmt er unter anderem an der Nato-Sicherheitskonferenz in Tallinn teil.