Ukraine-News 16 Tote durch russischen Angriff auf ukrainischen Markt

14:55 Uhr | Tote bei Angriff auf Markt in der Ostukraine

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff und sagte, bei dem Artillerieangriff auf Kostjantyniwka in der Region Donezk seien ein Markt, Geschäfte und eine Apotheke getroffen worden. Dieser russische Teufel müsse so schnell wie möglich besiegt werden, so Selenskyj. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.

14:03 Uhr | Rumänien untersucht mögliche Drohnen-Reste an ukrainischer Grenze

Rumäniens Armee untersucht Teile, die nach Angriffen Russlands auf ukrainische Donau-Häfen auf rumänischem Territorium entdeckt worden sind. Das erklärte ein Sprecher des rumänischen Verteidigungsministeriums. Zuvor hatte Verteidigungsminister Angel Tilvar den Fund der Teile in der Nähe des Dorfs Plaur am Chilia-Arm der Donau bestätigt, die die Grenze zur Ukraine bildet. "Ich bestätige, dass in dieser Region Teile gefunden worden sind, die von einer Drohne stammen könnten", sagte Tilvar dem rumänischen Sender Antena 3 CNN.

Das Donau-Dorf liegt unmittelbar gegenüber des ukrainischen Hafens Ismajil, der in den vergangenen Tagen mehrfach von Russland angegriffen worden ist.

12:48 Uhr | Ukrainisches Parlament bestätigt neuen Verteidigungsminister

Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow Bildrechte: dpa Das ukrainische Parlament hat die Ernennung des neuen Verteidigungsministers Rustem Umjerow bestätigt. Nach Angaben örtlicher Medien stimmten 338 Abgeordnete bei 226 notwendigen Stimmen für den Beschluss. Die Beschlussvorlage war von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereicht worden. Selenskyj hatte die Personalie am Sonntag angekündigt. Vorgänger Olexij Resnikow war zuvor in der vergangenen Woche entlassen worden.

Umjerow hatte zuvor den Posten des Chefs des Fonds für Staatsvermögen bekleidet. Mit dem Ministerwechsel wurde zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch vor über 18 Monaten das vom Präsidenten bestimmte Schlüsselministerium neu besetzt.

11:41 Uhr | US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen

Antony Blinken Bildrechte: dpa US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist Blinken in der ukrainischen Hauptstadt von der dortigen US-Botschafterin Bridget Brink empfangen worden. Im Zuge des Besuchs, der vorab nicht öffentlich angekündigt worden war, wolle der Minister weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar ankündigen.

Es ist der vierte Besuch Blinkens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022.

09:58 Uhr | Ukrainische Wirtschaft wächst um 2,2 Prozent

Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Das Wirtschaftsministerium in Kiew erklärte, die Wirtschaft beginne sich nach einem wegen des russischen Angriffs extrem schwierigen Jahr 2022 zu erholen.

09:18 Uhr | Russland räumt Rückzug aus Robotyne ein

Russland hat erstmals einen Rückzug aus der Ortschaft Robotyne im Südosten der Ukraine eingeräumt. Der von Russland eingesetzte Verwalter der besetzten Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, sagte dem Medienportal RBC, es sei sinnlos, auf einer freien Fläche zu bleiben, wenn es keine Möglichkeit für die Truppen gebe, sich vollständig in Verteidigungsstellungen einzugraben. Ende August hatte die Ukraine die Rückeroberung von Robotyne verkündet.

08:24 Uhr | Kommandeur: Schwierige Lage an ukrainischer Ostfront

Anders als bei der Gegenoffensive im Süden konzentriert sich die ukrainische Armee an der Front im Osten nach Militärangaben auf Abwehrkämpfe gegen russische Truppen. Der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Olexandr Syrskyj, erklärte bei Telegram, die Lage entlang der östlichen Frontlinie sei weiter schwierig.