Bei einem ukrainischen Raketenwerfer-Angriff auf ein russisches Dorf in der Grenzregion Belgorod sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Wie der zuständige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mitteilte handelte es sich bei den im Dorf Oktjabrsky Getöteten um einen Mann und seine Frau. Gladkow zufolge wurden zehn weitere Menschen verletzt. Die Ukraine nimmt regelmäßig die Region Belgorod unter Beschuss, die an die ukrainische Region Charkiw grenzt.

Russische Truppen haben nach eigenen Angaben das Dorf Archangelske am Frontabschnitt nordwestlich von Awdijiwka in der Region Donezk eingenommen. Das hat die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet. Zudem seien russische Verbände in der nordöstlichen Region Charkiw vorgerückt und hätten zwei Gegenangriffe der Ukrainer abgewehrt, hieß es weiter.