Ukraine-News Russland ordnet Teil-Evakuierung von Region Saporischschja an

Die Ukraine bestätigt in der Regel keine der nach russischer Darstellung zuletzt häufigeren Drohnenangriffe auf Infrastruktur und militärische Ziele in und in der Nähe von Russland. Die Militärführung hatte jedoch erklärt, dass Angriffe auf Nachschub-Wege und russische militärische Logistik ein Teil von Vorbereitungen auf eine ukrainische Gegenoffensive seien.

06:00 Uhr | Pistorius bei ukrainischen Soldaten in Klietz

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen besuchen heute in Klietz im Norden von Sachsen-Anhalt die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den älteren deutschen Kampfpanzern "Leopard 1 A5". Auf diesem und noch anderen Übungsplätzen der Bundeswehr in der Region konzentriert sich ein Großteil des von der EU unterstützten Panzer-Trainings für ukrainische Soldaten.

05:00 Uhr | Ukrainische Armee: Kämpfe in Bachmut

In Bachmut im Osten der Ukraine dauern die seit Monaten geführten schweren Kämpfe an. Nach Angaben der ukrainischen Armee setzten die russischen Streitkräfte ihre Angriffe fort. Bei Bachmut, Limansk und Marjinka seien Angriffe zurückgeschlagen worden, mit "schweren Verlusten" für die russischen Truppen. Die Angaben können kaum überprüft werden. In und um Bachmut sind auch Söldner der russischen "Wagner"-Truppe im Einsatz.

04:12 Uhr | Warnung vor Hochwasser bei Saporischschja

Das russische Kernenergieunternehmen Rosenergoatom warnt vor einer Gefährdung des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine. Hochwasser könne zum Bruch des Nowa-Kachowka-Staudamms führen. Dann würden Stromkabel für Pumpen der Kühlung des Atomkraftwerks überflutet. Ukrainische Behörden hatten Ende März gewarnt, dass es im Sommer zu wenig Wasser zur Kühlung geben werde, weil die russischen Armee das Wasser aus einem Reservoir abgelassen habe.

03:14 Uhr | China will weiter vermitteln

Chinas Außenminister Qin Gang will sich weiter für Gespräche in der "Ukraine-Krise" einsetzen. Man wolle "einen konkreten Beitrag zur politischen Lösung der Krise zu leisten", teilte das chinesische Außenministerium mit – nach einem Treffen von Qin mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Rande des Außenministertreffens der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit" in der indischen Stadt Goa gestern.

US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines sagte unterdessen, dass die Aussichten auf Zugeständnisse aus Moskau bei möglichen Verhandlungen aktuell gering seien. Zu erwarten seien sie wohl nur, wenn innenpolitische Schwächen das Denken von Kremlchef Wladimir Putin ändern würden.

01:06 Uhr | OSZE: Kinder aus Ukraine verschleppt