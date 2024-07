Ukraine-News Russland meldet mehrere ukrainische Drohnenangriffe

In der Nacht zum Montag sind über dem Westen Russlands und der Halbinsel Krim nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 22 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Fünf Drohnen wurden demnach über der Region Brjansk abgefangen und zerstört. Der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, teilte auf Telegram mit, es habe keine Schäden oder Verletzte gegeben.



Sechs Drohnen wurden von der Halbinsel Krim gemeldet. Der Gouverneur der an die Ukraine angrenzenden Region Kursk teilte mit, dass dort drei weitere Drohnen abgeschossen worden seien. Auch im russischen Gebiet Lipezk südlich von Moskau wurde ein Drohnenangriff gemeldet. Eine Drohne sei auf dem Gelände eines elektrischen Umspannwerks abgestürzt. Es gebe keine Verletzten, die Arbeit des Umspannwerks sei nicht gestört, schrieb der Gouverneur der Region, Igor Artamanow, in der Nacht bei Telegram.