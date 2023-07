In Zentrum von Moskau sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass Drohnenteile gefunden worden. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, berichtete Tass unter Berufung auf Rettungsdienste. Bewohner mehrerer Bezirke im Südwesten und Süden Moskaus berichteten von Explosionsgeräuschen, heißt es auf Telegram-Kanälen, die mit dem russischen Geheimdienst FSB in Verbindung gebracht werden. Die Drohnenteile waren unweit des russischen Verteidigungsministeriums entdeckt worden.

Wenige Tage nach dem Stopp des Getreideabkommens durch Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, Russland sei bereit, ukrainische Getreidelieferungen zu ersetzen. "Ich möchte versichern, dass unser Land in der Lage ist, ukrainisches Getreide sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen, zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten", schrieb Putin in einem Statement auf der Website des Kreml anlässlich des am Donnerstag stattfindenden Russland-Afrika-Gipfels im russischen St. Petersburg.