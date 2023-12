11:43 Uhr | Russisches Außenministerium kritisiert deutschen Botschafter für Kriegsopfer-Gedenken

Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, wegen seines Gedenkens an die Kriegsopfer in der Ukraine und im Nahen Osten scharf kritisiert. Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa schrieb auf ihrem Telegram-Kanal: "Es ist sehr schade, dass der deutsche Botschafter vergessen hat, seiner Regierung für die regelmäßigen Waffenlieferungen ins Gebiet des ukrainischen Konflikts zu danken."

Graf Lambsdorff hatte zuvor bei einem Weihnachtskonzert in einer Moskauer Kirche vor mehreren Hundert Zuschauern an die Kriegsopfer erinnert und Krieg als "nicht unausweichlich" beschrieben. Sacharowa warf dem deutschen Botschafter Doppelzüngigkeit vor. Die Regierung in Berlin habe das Weihnachtsfest noch nie zum Anlass für offizielle Friedensaufrufe genommen.

07:27 Uhr | Neue Welle von Kamikaze-Drohnen über Südukraine

Russland hat in der Nacht zum Sonntag eine neue Welle von sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine gestartet. In den südlichen Regionen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

06:45 Uhr | SPD lehnt Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ab