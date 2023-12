Ukraine-News US-Republikaner blockieren Bidens Ukraine-Hilfen

13:26 Uhr | London wirft Russland Cyberattacken vor

Die britische Regierung hat Russland vorgeworfen, sich mit gezielten Cyberattacken gegen Spitzenpolitiker, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen in die Londoner Politik einzumischen. Außenminister David Cameron erklärte in London: "Russlands Versuche, sich in die britische Politik einzumischen, sind völlig inakzeptabel."

Obwohl bei einigen Attacken Dokumente erbeutet worden seien, seien die russischen Einmischungsversuche insgesamt gescheitert. Nach Einschätzung der britischen Regierung steht der russische Inlandsgeheimdienst FSB hinter den Cyberattacken. Cameron erklärte, er habe wegen der Vorgänge den russischen Botschafter in London ins Außenministerium einbestellt.

13:24 Uhr | Moskau: Belarusse wegen Anschlägen auf Züge festgenommen

Der russische Geheimdienst FSB hat nach Anschlägen auf zwei Treibstoffzüge in Sibirien die Festnahme eines Tatverdächtigen aus Belarus verkündet. Der Mann sei in der Region Omsk festgenommen worden, so der FSB.

Der Verdächtige habe den "Terrorakt" im Auftrag der Ukraine verübt. Ziel sei es gewesen, "kritische Transport- und Energieinfrastruktur zu zerstören". Der Belarusse habe zugegeben, acht Sprengsätze an den Waggons der beiden Züge angebracht zu haben. Die Sabotageaktionen am 29. und 30. November richteten sich den Angaben zufolge gegen zwei Zügen mit Erdölprodukten in der Region Burjatien im Fernen Osten Russlands. Die Anschläge führten zu Störungen in einem Eisenbahntunnel der Baikal-Amur-Magistrale.

12:27 Uhr | Russland setzt Präsidentenwahl für den 17. März an

In Russland hat der Föderationsrat die Präsidentenwahl nun offiziell für den 17. März 2024 angesetzt. Das teilte das Oberhaus des Parlaments in Moskau am Donnerstag mit. Damit beginne offiziell der Wahlkampf, sagte Föderationsratschefin Valentina Matwijenko. Es wird davon ausgegangen, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine erwartete Kandidatur bald auch offiziell erklärt.

Putin hatte eigens im Jahr 2020 die Verfassung ändern lassen, um wieder antreten zu können. Im Fall einer Wiederwahl würde er zunächst bis 2030 im Amt bleiben und könnte sich dann noch einmal um eine weitere sechsjährige Amtszeit bewerben.

07:01 Uhr | G7-Staaten vereinbaren Importbeschränkungen für russische Diamanten

Bildrechte: dpa Die G7-Staaten untersagen Direktimporte von nicht-industriellen russischen Diamanten ab 1. Januar. Ab März komme ein Einfuhrverbot für russische Diamanten hinzu, die von Drittländern verkauft würden, teilen die G7 in einer gemeimsamen Erklärung nach einem Treffen mit. Die Maßnahmen sollen Russlands Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine erschweren. Der G7 gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an.

06:45 Uhr | Chinas Staatschef Xi empfängt von der Leyen und Michel

In Peking hat Präsident Xi Jinping beim Gipfeltreffen der Europäischen Union und Chinas unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen. Themen der eintägigen Konferenz sollen unter anderem der Krieg in der Ukraine und Handelsstreitigkeiten sein.

Hochrangige EU-Vertreter gingen davor davon aus, dass der erste EU-China-Präsenzgipfel seit 2019 keine konkreten Ergebnisse ergeben werde.

06:40 Uhr | Putin stimmt sich mit Ölstaaten Saudi-Arabien und Emiraten ab

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei einer seiner selten gewordenen Auslandsreisen mit den Ölstaaten Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien abgestimmt. In der saudischen Hauptstadt Riad sprach Putin vor allem mit dem Kronprinzen und faktischen Herrscher Mohammed bin Salman. Putin betonte die engen Beziehungen zwischen Russland und dem saudischen Königreich. "Nichts kann die Entwicklung unserer freundschaftlichen Beziehungen stören", sagte er der Agentur Tass zufolge. Er verabredete mit dem Kronprinzen auch, dass ein nächstes Treffen in Moskau stattfinden solle.

