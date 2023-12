Ukraine-News Kretschmer erwähnt Gebietsverzicht – Ukraine lehnt ab

Auf die Frage, ob die Ukraine für ein Ende des Kriegs Gebiete abtreten sollte, betonte Kretschmer aber zugleich, der Grundsatz müsse lauten: "Kein Quadratmeter des ukrainischen Territoriums – auch nicht die Krim – ist russisch geworden." Aber "wie auch in anderen großen Konflikten wird es hier Zeit für eine endgültige Lösung brauchen". Kretschmer wiederholte seine Forderung nach diplomatischen Initiativen. "Eine kluge Politik sucht Verbündete, um auf (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin einzuwirken, diesen Krieg zu beenden", sagte er. "Das Sterben muss endlich aufhören."

Die Ukraine hat im Jahr 2023 umgerechnet mehr als 38 Milliarden Euro an internationalen Finanzhilfen erhalten. Wie Finanzminister Serhij Martschenko in einem Videointerview der Zeitschrift "Forbes Ukraine" sagte, geht es dabei vor allem um Verteidigungsausgaben, aber auch um Renten, Hilfen für Binnenflüchtlinge sowie Gehälter von Staatsangestellten. Dem Minister zufolge kostet jeder Kriegstag die Ukraine 120 Millionen Euro allein an Verteidigungsausgaben.