18:05 Uhr | USA: Russische Wirtschaft stark geschwächt

Nach den Worten des Chefs des US-Geheimdienstes CIA, William Burns, ist die russische Wirtschaft wegen des Kriegs in der Ukraine für die nächsten Jahre schwer beschädigt. Aufgrund der Fehler von Präsident Wladimir Putin entwickele sich Russland zum Junior-Partner und zur Wirtschaftkolonie Chinas, sagte Burns. Zudem zeige die bewaffnete Meuterei von Söldner-Anführer Jewgeni Prigoschin die zersetzenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Russland. Die Folgen des Aufstands dürften noch einige Zeit auf die russische Gesellschaft und das Regime in Moskau nachwirken.

14:50 Uhr | Sánchez verspricht Ukraine 55 Millionen Euro

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat der Ukraine 55 Millionen Euro an neuen Hilfsgeldern zugesagt. Bei seinem Besuch in Kiew sagte er, mit dem Geld solle die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Ukraine unterstützt werden. Zugleich versicherte Sanchez, dass die Unterstützung der Europäer für die Ukraine bei ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs ungebrochen sei. Spanien hat am Samstag turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

14:13 Uhr | Wagner-Gruppe baut drei Lager in Belarus auf

Das russische private Militärunternehmen Wagner baut nach Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) drei Militärlager in Belarus auf. "Neue hochauflösende Satellitenbilder, die am 30. Juni gemacht wurden, zeigen auf einer ehemaligen Militärbasis in Belarus mindestens 303 Zelte, in denen 20 bis 50 Personen untergebracht werden können", schrieb das in Washington ansässige Institut in seinem täglichen Lagebericht. Dem ISW-Bericht zufolge waren die Zelte innerhalb der letzten Woche aufgetaucht. Daneben gebe es Berichte über Pläne für zwei weitere Lager im Westen von Belarus.