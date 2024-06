Ukraine-News Biden stellt Ukraine weitere Patriot-Systeme in Aussicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass eine mögliche Wahl des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, keine Auswirkungen auf die US-Unterstützung für sein Land haben wird. "Wenn das Volk hinter uns steht, wird jeder Führer in diesem Kampf für die Freiheit hinter uns stehen", antwortete Selenskyj auf Fragen zum neuen Sicherheitsabkommen der Ukraine mit den USA. Die Menschen unterstützten die Ukraine wegen ihrer gemeinsamen Werte und ihrer Empathie für das ukrainische Volk. Donald Trump hat sich wiederholt skeptisch über den fortgesetzten Kampf der Ukraine geäußert und einmal gesagt, dass er den Konflikt an seinem ersten Tag im Amt beenden würde.

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine die baldige Lieferung weiterer Patriot-Systeme in Aussicht gestellt. Es gebe von fünf Ländern Zusagen für Patriot-Batterien und andere Luftverteidigungssysteme, sagte Biden auf einer Pressekonferenz am Rande des G7-Gipfels im süditalienischen Fasano. Die USA hätten zudem Ländern, denen sie solche Systeme zugesagt hatten, mitgeteilt, dass sie noch warten müssten. "Alles, was wir haben, wird an die Ukraine gehen, bis ihr Bedarf gedeckt ist". Dann würden die USA die Verpflichtungen, die sie gegenüber anderen Ländern eingegangen seien, einlösen.

Ein Journalist des russischen Staatssenders NTV ist nach Angaben seines Senders bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der von Russland besetzten Ostukraine getötet worden. "Der NTV-Journalist und Kameramann Waleri Koschin und der NTV-Korrespondent Alexej Iwlijew wurden verletzt. Vorläufigen Berichten zufolge wurden die Journalisten von einer Drohne angegriffen", berichtete der Sender. Beide seien in ein Krankenhaus in der Stadt Horliwka gebracht und operiert worden, Koschin "konnte aber nicht gerettet werden". Der Angriff habe in Holmiwskyj stattgefunden, einem von Russland kontrollierten Dorf nahe der Frontlinie in der ostukrainischen Region Donezk.