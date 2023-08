Ukraine-News Moskau will keine internationale Untersuchung zu Prigoschins Tod

Neben Pskow hat es in der Nacht in Russland noch weitere Drohnenangriffe gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, drei Drohnen seien über der südwestlichen Region Brjansk abgeschossen worden. Eine weitere sei über dem benachbarten Gebiet Orjol zerstört worden.



Auch soll eine Drohne auf dem Weg nach Moskau abgefangen worden sein. Dem Verteidigungsministerium zufolge stürzte das Fluggerät über Rusa im Moskauer Gebiet ab. Es habe keine Schäden oder Verletzte gegeben. Zuvor war in der Nacht der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen erneut zeitweise unterbrochen worden. Gründe wurden nicht genannt.



Nach russischen Angaben wurde auch die Bucht von Sewastopol am Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Der Gouverneur der Hafenstadt auf der Krim erklärte, der Angriff sei abgewehrt worden. Zahlen nannte er nicht.