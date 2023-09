Ukraine-News Rheinmetall liefert erste Gepard-Munition an die Ukraine

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will Medienberichten zufolge nach Russland reisen, um dort mit Präsident Wladimir Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Moskau gehe es darum, sich Nachschub an Panzerabwehrwaffen und nordkoreanischen Artilleriegeschossen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sichern, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Informanten in amerikanische und westalliierten Kreisen. Kim soll demnach auf fortschrittliche Technologie für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb hoffen. Außerdem bemühe er sich um Nahrungsmittelhilfe für sein verarmtes Land.