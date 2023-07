Die Ansiedlung des Rüstungsunternehmens Rheinmetall in Großenhain ist offenbar vom Tisch. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner Online-Ausgabe. Unternehmenschef Armin Papperger sagte, man werde die Pläne für das Flugplatzareal Großenhain nicht weiterverfolgen und stattdessen den bestehenden Standort im bayerischen Aschau ausbauen. Das gehe schneller, sagt der Konzernchef. 7.000 Tonnen Pulver als Treibladungen für Geschosse sollen in dem Werk pro Jahr entstehen.