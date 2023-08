Ukraine-News Ukraine schließt Rüstungsvertrag mit BAE Systems

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist zurückgetreten. Premierminister Rishi Sunak hob Wallace' "Einsatz und Können" hervor. Der Minister hatte in seiner Amtszeit eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine eingenommen. Wallace habe früher als andere die "wahren Absichten" des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine erkannt, erklärte Sunak. Der 53-jährige Wallace hatte bereits im Sommer seinen Rückzug angekündigt. Er war seit 18 Jahren Mitglied des Parlaments und seit neun Jahren in der Regierung, davon vier als Verteidigungsminister. Zum Nachfolger ernannte Sunak den 54-jährigen Grant Shapps, der bisherig Minister für Energiesicherheit war.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht auf Donnerstag erneut russische Ziele aus der Luft angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russische Flugabwehr habe über der Krim einen Marschflugkörper abgeschossen. Über dem Gebiet Brjansk an der Grenze zur Ukraine seien zwei Drohnen abgefangen worden.



In der Nacht zuvor hatte es die bislang heftigsten Luftangriffe auf russischem Territorium seit Beginn des Ukraine-Krieges gegeben: Attackiert wurden sechs Gebiete bis nach Moskau sowie die Krim. Am Flughafen Pskow wurde offenbar ein Tanklager getroffen, vier Militärtransporter wurden nach russischen Angaben "beschädigt".