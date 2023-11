Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben zuletzt in 24 Stunden 118 Orte in verschiedenen Regionen der Ukraine beschossen und angegriffen. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko sprach heute in ukrainischen Medien von der "größten Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Beginn des Jahres angegriffen wurden". Nach Berichten lokaler Behörden wurde in der vergangenen Nacht ein Zivilist bei Beschuss in der nordöstlichen Region um Charkiw getötet, ein weiterer in der südlichen Region Cherson.