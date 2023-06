Ukraine-News Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Unter dem Motto "Moldau ist nicht allein" kommen heute in dem Nachbarland der Ukraine die Staats- und Regierungschefs von fast 50 europäischen Ländern sowie die Spitzen der EU-Institutionen zusammen. Nach Angaben von EU-Vertretern soll damit ein Signal der Geschlossenheit gegen Russland ausgehen. Felix Hett, Länderbeauftragter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Moldau und die Ukraine, sagte, ein solches Mega-Event habe es in der Geschichte Moldau noch nicht geben. Die Leiterin des Moldau-Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Brigitta Triebel, sprach von einem Gipfel mit "großer Symbolkraft".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, in den Gesprächen gehe es um Energie, Migration, Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur und Geopolitik. Moldau ist wie die Ukraine seit knapp einem Jahr EU-Beitrittskandidat.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt wird der Abschiebestopp für russische Staatsbürger derzeit überprüft. Das Innenministerium in Magdeburg teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, derzeit seien 459 Russen ausreisepflichtig. Bei einem Teil von ihnen handle es sich um Straftäter, die lange Freiheitsstrafen verbüßten. Eine Rückführung dieser Personen würde der Gefahrenabwehr dienen. Allerdings sei eine Zusammenarbeit mit den russischen Behörden derzeit kaum möglich. Ähnlich äußerte sich das sächsische Innenministerium. Für Thüringen kommt eine Abschiebung von russischen Bürgern derzeit hingegen nicht in Betracht. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine waren die Rückführungen bundesweit ausgesetzt worden.