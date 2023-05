Ukraine-News Moskau wirft Kiew Entsendung von "Sabotagegruppe" vor

17:00 Uhr | Moskau wirft Kiew Entsendung von "Sabotagegruppe" vor

Russland hat die Ukraine beschuldigt, mit "Saboteuren" auf russisches Gebiet vorgedrungen zu sein. Es werde daran gearbeitet, diese "Sabotage-Gruppe von russischem Gebiet zu vertreiben und auszuschalten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow habe sich in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ein Überfall ereignet, mindestens sechs Menschen seien verletzt worden.



Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte Kämpfe in der Region, widersprach aber der Darstellung, bei den Kämpfenden handele es sich um Ukrainer: Die ausschließlich aus Russen bestehenden Einheiten "Russisches Freiwilligenkorps" und "Legion Freiheit Russlands" hätten einen Einsatz zur "Befreiung des Gebiets Belgorod vom sogenannten Putin-Regime begonnen", sagte dessen Sprecher Andrij Jussow.

13:51 Uhr | Kanzler Scholz am Freitag in Estland

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Freitag für einen Tag in die estnische Hauptstadt Tallinn. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute sagte, ist ein bilaterales Gespräch mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. Im Anschluss nimmt der SPD-Politiker demnach an einem Treffen von Kallas mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda und Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins teil. Es gehe um Außen- und Sicherheitspolitik, um den Nato-Gipfel in Vilnius in Litauen im Juli sowie um EU- und energiepolitische Fragen.

13:31 Uhr | Angeblich ukrainische Saboteure unterwegs

Der Gouverneur der russischen Region Belgorod wirft der Ukraine vor, Saboteure über die Grenze zu schicken. Eine "Sabotage-Gruppe" habe den Bezirk Graiworon erreicht, schrieb Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Sicherheitskräfte und Armee ergriffen Maßnahmen, um sie abzuwehren. Zuvor hat der mit den russischen Sicherheitsdiensten verbundene Telegram-Kanal "Basa" auch Aufnahmen veröffentlicht, die den Angriff eines Panzers der ukrainischen Armee auf einen russischen Grenzposten zeigen sollen.

12:13 Uhr | AKW Saporischschja wieder am Netz

Die Stromversorgung des Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des staatlichen ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo wieder hergestellt. Es habe einen kurzen Ausfall nach einem Brand in einer Elektrizitätsanlage in der Stadt Saporischschja gegeben, hieß es und dazu: "Das Kraftwerk stellt auf die Stromversorgung aus dem ukrainischen Stromnetz um." Das größte AKW in Europa selbst wird seit längerer Zeit nun schon von der russischen Armee kontrolliert, betrieben aber weiter von seinem ukrainischen Personal. Das ukrainische Atomkraftwerk in der Nähe der Stadt Saporischschja Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

11:05 Uhr | Raketen und Drohnen auf Dnipro

Die ostukrainische Stadt Dnipro ist vergangenen Nacht angeblich mit 16 Raketen und 20 Kampfdrohnen angegriffen worden. "Seit Beginn des Krieges hat es keinen solchen Beschuss mehr gegeben", schrieb Bürgermeister der Stadt, Borys Filatow, auf Telegram. Die Infrastruktur sei mit verschiedenen Raketentypen und im Iran hergestellten Shahed-Drohnen angegriffen worden, schrieb der ukrainische Generalstab auf Facebook. Die Luftabwehr habe aber alle Drohnen und vier der russischen Marschflugkörper zerstört. Trotzdem soll es Verletzte in der Stadt und der Umgebung gegeben haben.

10:00 Uhr | Prigoschin: Abzug aus Bachmut bis 1. Juni

Die "Wagner"-Söldner ziehen nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin nach der Einnahme Bachmuts vom 25. Mai bis zum 1. Juni aus der Stadt im Osten der Ukraine ab, um sich zu erholen. Prigoschin zufolge soll die Stadt vollständig an die regulären russischen Truppen übergeben werden.

09:23 Uhr | London: Russland plant neue Elite-Einheit