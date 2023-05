Ukraine-News Biden stimmt Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets zu

11:42 Uhr | Russische Angriffe zerstören Gebäude in Selenskyjs Heimatstadt

Bei den in der letzten Nacht gestarteten Luftangriffen Russlands auf die Ukraine sind mehrere Gebäude in der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen worden. Mehrere Gebäude in der südukrainischen Stadt Krywyj Rih seien in Brand geraten, teilte das ukrainische Präsidialamt am Freitag mit. Dabei sei unter anderem eine 64-jährige Frau schwer verletzt worden. "In Krywyj Rih gab es mehrere Explosionen. Der Feind hat ein privates Industrieunternehmen getroffen. Mehrere Gebäude fingen gleichzeitig Feuer", hieß es.

10:43 Uhr | Weitere Kämpfe um Bachmut

Russische Streitkräfte versuchen nach ukrainischen Angaben verlorene Gebiete bei Bachmut wieder einzunehmen. Die ukrainischen Truppen hätten diese Angriffe jedoch abgewehrt, sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar im Fernsehen. Die russischen Truppen hätten in der seit Monaten schwer umkämpften Stadt in der Ostukraine etwas an Boden gewonnen, kontrollierten diese jedoch nicht. Es werde weitergekämpft. Zuletzt waren die ukrainischen Truppen in einigen Gebieten rund um Bachmut vorgerückt.

10:23 Uhr | Prigoschin: Einnahme von Bachmut unwahrscheinlich

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Einnahme der umkämpften Stadt Bachmut in der Ost-Ukraine in den kommenden zwei Tagen als unwahrscheinlich bezeichnet. "Bachmut ist immer noch nicht eingenommen worden", sagte Prigoschin in einer auf dem Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlichten Audiobotschaft. Vor allem in einem als "Flugzeug" bekannten Stadtteil, wo ukrainische Soldaten sich in mehrstöckigen Gebäuden verschanzt hätten, gebe es weiter sehr schwere Kämpfe.

10:05 Uhr | G7-Gipfel: Erklärung der G7-Staaten

Die G7-Staats- und Regierungschefs bestehen auf einem "vollständigen und bedingungslosen Abzug" Russlands aus der Ukraine. "Ein gerechter Frieden ist nicht möglich ohne den vollständigen und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen und militärischer Ausrüstung. Das muss in jedem Friedensaufruf enthalten sein", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Gipfelerklärung. Darüber hinaus sichern die G7-Staaten der Ukraine auch weiterhin eine finanzielle Unterstützung zu.

09:30 Uhr | Britischer Geheimdienst: Angriff auf Bahnstrecke hat Folgen für Russlands Marine

Der mutmaßliche Anschlag auf eine wichtige Bahnstrecke auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim am Donnerstag hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste auch Folgen für die russische Schwarzmeerflotte. Es handele sich um die einzige Zugverbindung in den Hafen von Sewastopol, wo die Flotte stationiert sei, teilte das Verteidigungsministerium in London heute mit. "Russland wird versuchen, die Strecke schnell zu reparieren, aber der Vorfall wird die Lieferungen von Vorräten und möglicherweise auch von Waffen, wie zum Beispiel Kalibr-Marschflugkörpern, an die Flotte unterbrechen."

08:30 Uhr | Ukraine wehrt russische Luftangriffe ab

Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben am Morgen erneut einen russischen Luftangriff abgewehrt. Dabei seien 19 von 28 Drohnen und Raketen abgefangen worden, teilte ein Sprecher der Luftwaffe im ukrainischen Fernsehen mit. Berichte, dass kritische Infrastruktur oder militärische Einrichtungen getroffen wurden, gab es nicht.

07:13 Uhr | Ukraine bestätigt Japan-Reise