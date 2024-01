6. Oktober 2023. Es ist 6:30 Uhr, ich werde in meiner Charkiwer Wohnung vom Geräusch des Luftalarms auf meinem Handy wach. Nun muss ich prüfen, ob die Gefahr wirklich ernst ist. Dazu öffne ich einen der lokalen Telegramkanäle – um gleich festzustellen, dass es schon zwei Explosionen in der Stadt gegeben hat. Vor dem Luftalarm.

Schlaftrunken ziehe ich mich an und gehe nach draußen, um Luft zu schnappen und Adrenalin abzubauen. Eine der beiden Iskander-Raketen, die gerade in der Stadtmitte niedergegangen sind, hätte auch mein Haus treffen können. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, die ich bei meinen Charkiw-Besuchen ergreife, hätte ich im Ernstfall wohl keine Chance gehabt, denn die Explosionen finden meist früher statt, als der Luftalarm losgeht.

Das ist die aktuelle Realität in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw. Wegen der extremen Nähe zur russischen Grenze – 30 km – und zur russischen Stadt Belgorod – knapp 100 km – ist die Anflugzeit der Raketen zu kurz, als dass man es schaffen könnte, darauf zu reagieren. Viele Menschen sind sich sicher, dass neue westliche Luftabwehrsysteme durchaus imstande wären, die Stadt vor den tödlichen russischen Raketen zu schützen. Aber die Stadt hat keine neuen westlichen Luftabwehrsysteme.

Und so hat sich Charkiw in eine Hochburg von Fatalisten verwandelt. "Wenn es mich trifft, dann trifft es mich", sagen sich die Menschen hier. Keiner reagiert auf das Heulen der Sirene – und sie heult bis zu zehnmal am Tag. Man weiß: Wenn es wirklich gefährlich ist, kommt der Luftalarm ohnehin verspätet.