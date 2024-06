Ukraine-News Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf Öl-Raffinerie bei Krasnodar

07:51 Uhr | Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff auf Sewastopol

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des von Russland installierten Gouverneurs von Sewastopol einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Hafenstadt auf der Krim abgewehrt. Es gebe keine Berichte über Schäden und Verletzte, schreibt Michail Raswoschajew auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim bereits 2014 annektiert, international anerkannt ist das nicht. Sewastopol ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

06:47 Uhr | Selenskyj will ukrainische Energieversorgung besser schützen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Energieversorgung seines Landes besser schützen. So sollen die Schutzvorkehrungen für Energieanlagen erhöht und erneuerbare Energiequellen ausgebaut werden. Entsprechend solle ein Programm zur Entwicklung von Solarenergie und Energiespeicheranlagen aufgelegt werden. Die Arbeiten müssten vor dem Winter abgeschlossen sein, sagt Selenskyj. Russische Luftangriffe haben offiziellen ukrainischen Angaben zufolge seit März die Hälfte der Energieproduktion in der Ukraine lahmgelegt.

06:34 Uhr | USA und Südkorea verurteilen Abkommen zwischen Nordkorea und Russland

Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul und der US-Außenminister Antony Blinken haben den den neuen Vertrag zwischen Russland und Nordkorea verurteilt. Das sei eine ernste Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region, erklärte das Außenministerium in Seoul.

03:15 Uhr | Größerer Drohnenangriff auf südrussische Region Krasnodar

Nach Angaben russischer Behörden hat das ukrainische Militär in der Nacht eine Ölraffinerie im südrussischem Gebiet Krasnodar angegriffen. Dabei sei ein Teil der Anlage in Brand geraten. Zwei Menschen seien verletzt worden. Dem Krisenreaktionszentrum zufolge ist das Feuer inzwischen gelöscht.



Darüber hinaus habe es weitere Drohnenangriffe gegeben. So seien der Busbahnhof in Juschny und ein Kesselwerk in der Stadt Krasnodar beschädigt worden. Durch herabstürzende Fragmente einer Drohne seien mindestens vier Menschen verletzt worden.

02:30 Uhr | Südkorea plant Waffenlieferung an Ukraine

Südkorea plant offenbar einen Kurswechsel bei der Unterstützung der Ukraine. Wie der Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Chang Ho-jin, Reportern erklärte, will sein Land die Möglichkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine überprüfen. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte Südkorea umgehend mit schweren Konsequenzen. Solche Lieferungen an Kiew wären ein "schwerer Fehler", sagte er bei einem Besuch in Vietnam.



Südkorea hat die Ukraine bislang nur mit Ausrüstung zur Minenräumung unterstützt. Die neue Haltung des Landes wurde möglicherweise durch die strategischen Abkommen zwischen Russland und Nordkorea ausgelöst.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 21. Juni 2024