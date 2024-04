Ukraine-News Habeck will schnellere Waffenlieferungen

02:30 Uhr | Zwei Tote nach Angriffen auf russische Grenzregion

In der russischen Grenzregion Belgorod sind laut offiziellen Angaben zwei Zivilisten bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Auch in den Regionen Kursk, Kaluga und Brjansk soll es ukrainische Angriffe gegeben haben, in Kaluga und Brjansk sei dabei Energieinfrastruktur beschädigt worden.

01:15 Uhr | Zinserträge aus sanktioniertem Vermögen für ukrainische Anleihen

Erlöse aus eingefrorenem russischen Vermögen sollten dem Kauf von ukrainischen Anleihen dienen, sagte der ukrainische Zentralbankchef Andrij Pyschnyj am Freitagabend nach einem Treffen mit Vertretern des IWF und der Weltbank in Washington. "Es wurden verschiedene Optionen diskutiert, von der direkten Beschlagnahme bis hin zur Nutzung der Vermögenswerte bei der Anleiheausgabe", erklärte Pyschnyj.



Russland müsse für die von ihm verursachte Zerstörung in der Ukraine zahlen. Eine der diskutierten Möglichkeiten bestehe darin, zukünftige Zinserträge aus beschlagnahmten russischen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ausgabe von Anleihen zu nutzen, erklärte der ukrainische Zentralbankchef. Jährlich erwirtschaftet das eingefrorene russische Vermögen laut Schätzungen zwischen drei und fünf Milliarden Dollar Zinserträge.

00:15 Uhr | Habeck ruft internationale Gemeinschaft zu Wafffenlieferungen auf