Der russische Außenminister Sergej Lawrow bekräftigt in einem Interview den Herrschaftsanspruch des Kremls auf ukrainisches Territorium. Unklar sei höchstens die Zukunft der Westukraine, sagte Lawrow in Moskau. Ansonsten werde es nur eine Ukraine geben, "die wahrhaft russisch ist, die Teil der russischen Welt sein will, die Russisch sprechen will und so ihre Kinder erziehen will". Etwas anderes stehe gar nicht zur Debatte. Lawrow betonte zugleich, Russland wolle nicht Nato-Staaten angreifen, wie dort behauptet werde, um Ängste zu schüren: "Aber wenn sie die Grenzen der Nato an unsere Grenzen vorschieben wollen, dann werden wir das in der Ukraine natürlich zu verhindern wissen."