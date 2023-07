Ukraine-News London sieht Unzufriedenheit bei russischen Offizieren

Im Mai hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch dementiert, dass seine Streitkräfte auch russisches Staatsgebiet angreifen würden. Selenskyj sagte damals in Berlin, die Ukraine greife das russische Territorium nicht an, sondern befreie ihr eigenes Gebiet.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ist überraschend in Kiew eingetroffen. Es ist der erste Besuch von Yoon in der ukrainischen Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Präsidialamt meldet. Am Samstagvormittag habe er bereits die Schauplätze des "Massakers" im nahe Kiew gelegenen Butscha und die von Raketenangriffen auf Wohngebiete schwer getroffene Stadt Irpin besucht. Außerdem ist ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant.

Yoon hatte diese Woche an dem Nato-Gipfel in Vilnius teilgenommen. Das eng mit den USA verbündete Südkorea ist der neuntgrößte Waffenexporteur der Welt, hat die Ukraine bisher allerdings lediglich mit humanitären Hilfsgütern unterstützt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich mit Blick auf den Höhenflug der AfD entschieden dagegen verwahrt, "das Leid in der Ukraine gegen Sozialleistungen in Deutschland auszuspielen". "Das nützt niemandem hier in Deutschland, der wenig Geld hat. Und es wäre ein Hohn für die Menschen in der Ukraine", sagte Baerbock in einem gemeinsamen Interview mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko für "Bild", "Welt" und "Politico".