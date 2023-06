Ukraine-News AKW-Sicherheit trotz monatelanger Kühlreserven mittelfristig in Gefahr

Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Ukraine wird der südliche Teil des Dnipro nach russischen Angaben wohl bis nächsten Freitag wieder in sein Flussbett zurückkehren. Wie der Gouverneur der annektierten ukrainischen Region Cherson mitteilte, lässt sich das aus vorläufigen Berechnungen zum Sinken der Wassermassen ableiten. Der Wasserstand in der an den Damm angrenzenden Stadt Nowa Kachowka auf der stromabwärts gelegenen Seite ist demzufolge seit dem Höchststand von Dienstag um drei Meter gesunken. Der Gouverneur erklärte, man habe begonnen, das Wasser abzupumpen und Müll zu entsorgen. Mehr als 6.000 Menschen aus den überfluteten Stadtteilen sowie aus Oleschky und Hola Prystan an der Mündung des Flusses ins Schwarze Meer seien evakuiert worden.