Ukraine-Krieg Antirussische Stimmung in Tschechien

"Geh zurück"

"Die Nachbarn haben mich bedrängt, zurück in Putins Russland zu gehen, weil ich hier nichts verloren hätte", sagt der 40-jährige Igor* dem MDR. Igor verurteilt die russische Aggression, arbeitet seit vielen Jahren in Prag und fühlt sich hier zu Hause.

Offiziellen Statistiken zufolge lebten im Februar in der 10 Millionen Einwohner zählenden Tschechischen Republik etwa 45.000 Russen. Und darüber hinaus noch viel mehr Menschen, deren russischer Name oder Akzent eine Herkunft aus Russland vermuten lässt.

Der Einmarsch sowjetischer Truppen während des Prager Frühlings 1968 wirkt bei älteren Menschen in Tschechien bis heute nach und sorgt für antirussische Ressentiments. Bildrechte: imago images/Sovfoto \ UIG

Vor allem unter älteren Tschechen wurde die russische Nation schon vor dem heutigen Krieg mit dem Einmarsch von Warschauer Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei 1968 in Verbindung gebracht. Seit 1948 herrschte in der Tschechoslowakei eine kommunistische Diktatur. Als 1968 versucht wurde, diese zu reformieren, ordnete die sowjetische Führung in Moskau den Einmarsch an. Sowjetische Truppen blieben dann bis Anfang der 1990er Jahre im Land. Die Ansicht, dass ‘aus Russland nie etwas Gutes kommt’, verschwand bei vielen Menschen nie. "Und jetzt ist die antirussische Stimmung in der Gesellschaft noch stärker geworden," sagt Igor.

Schriftliche Erklärung

Der Besitzer eines russischen Lebensmittelladens im Prager Stadtteil Stodůlky, in dem auch eine große russische Minderheit lebt, zog es vor, das Schild mit der Aufschrift "Russisch" von seinem Geschäft selbst zu entfernen. Er befürchtete, dass jemand seine Schaufensterscheibe beschmieren oder zertrümmern würde, wie es bereits bei einem anderen Geschäft im selben Viertel geschehen war. Außerdem beklagt er, dass sein Umsatz in den letzten Wochen zurückgegangen ist.

An einem Lebensmittelgeschäft in Prag stand bis vor kurzem "Russischer Laden". Der Besitzer hat den Schriftzug zu "Guter Laden" abgeändert. Bildrechte: MDR/Bára Procházková

Würde der Russe Igor jetzt eine Wohnung in Prag kaufen wollen, müsste er bei einigen Verkäufern Bedingungen erfüllen, die für Tschechen nicht gelten. Manche Firmen haben angekündigt, von russischen Bürgern eine schriftliche Erklärung anzufordern, in der diese den Einmarsch in die Ukraine verurteilen. "Ich schätze, sie wissen nicht, dass wir Familien in Russland haben, dass wir sie besuchen wollen und dass wir für eine solche Aussage direkt am Flughafen verhaftet werden können", sagt die 29-jährige Mascha* aus Russland verbittert. Nach ihren eigenen Worten hat sie es in den letzten Wochen sogar vorgezogen, in der Öffentlichkeit kein Russisch mehr zu sprechen, um Konfrontationen zu vermeiden.

Juristen halten ein solches Vorgehen von Wohnungsverkäufern für diskriminierend, und es ist unwahrscheinlich, dass eine solche Forderung bei einem Immobilienverkauf vor Gericht Bestand hätte. Das Signal ist aber deutlich. Der vom tschechischen Abgeordnetenhaus gewählte Ombudsmann Stanislav Křeček hat bereits vor "eigenmächtigen Sanktionen" im Zusammenhang mit antirussischen Stimmungen gewarnt. Bisher hat die Polizei jedoch noch keine Fälle von physischen Angriffen registriert, sagte Polizeisprecher Ondřej Moravčík dem MDR.

Am 26. März versammelten sich mehrere hundert Menschen unter dem Motto "Russen gegen Putin" zu einer Demonstration in der Prager Innenstadt. Bildrechte: IMAGO

Die Familien in Russland