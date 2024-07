Ukraine-News USA wollen Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren

13:55 Uhr | Angriff auf Kinderkrankenhaus: Ukraine veröffentlicht Belege für russische Rakete

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP/Evgeniy Maloletka Nach dem verheerenden Raketeneinschlag in ein Gebäude eines Kinderkrankenhauses in der Hauptstadt Kiew hat das ukrainische Justizministerium, Belege für eine russische Rakete veröffentlicht. "Spezifische Konstruktionsbesonderheiten der gefundenen Trümmerteile und entsprechende typische Markierungen zeugen vom Einsatz eines strategischen Marschflugkörpers des Typs Ch-101", sagte Vizejustizminister Andrij Hajtschenko gemäß einer Mitteilung.



Derartige Raketen haben einen Sprengkopf mit einem Gewicht von etwa 400 Kilogramm und eine Reichweite bis zu 5.000 Kilometern. Es seien insgesamt mehr als 30 Fragmente der Rakete gefunden worden, darunter Teile des Triebwerks und der Flügel. Zuvor hatte bereits der ukrainische Geheimdienst SBU Fotos von Trümmerteilen einer Ch-101-Rakete vorgelegt. Der Kreml behauptet, das Klinikgebäude sei durch eine ukrainische Flugabwehrrakete getroffen worden.

Am Montag war eine Rakete in ein zweistöckiges Gebäude auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses "Ochmatdyt" in Kiew eingeschlagen. Zwei Erwachsene, darunter eine Ärztin, wurden getötet. Über 30 Menschen, darunter mindestens acht Kinder, wurden verletzt.

13:44 Uhr | Bundesregierung will Aufklärung von verhinderter Einreise von Linken-Politiker Pellmann

Die Bundesregierung will sich um eine Aufklärung der verweigerten Einreise des Linken-Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann in die Ukraine einsetzen. "Wir nehmen das sehr ernst und bemühen uns um Aufklärung", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Dazu sei die Bundesregierung "mit Nachdruck" im Gespräch mit den ukrainischen Behörden. Dabei gehe es darum, mögliche Gründe für die von der Ukraine verweigerte Einreise zu erfahren.

Bildrechte: imago images/Christian Spicker Am Dienstag war Pellmann, Vorsitzender der Linken im Bundestag, nach Parteiangaben "im Rahmen seiner Abgeordnetentätigkeit" zu einer Reise in die Ukraine aufgebrochen. Der gebürtige Leipziger sei am Bahnhof im westukrainischen Lwiw an der Weiterfahrt gehindert wurden. "Über zwei Stunden wurden er und zwei Mitarbeiter ohne Begründung aufgehalten. Danach wurde er zusammen mit einem Mitarbeiter durch ukrainische Beamte nach Polen abgeschoben", teilte die Linkspartei mit. Begründet worden sei das Vorgehen der ukrainischen Behörden nicht.

12:42 Uhr | Russland arbeitet an Pufferzone in der Region Charkiw

Russlands Militär arbeitet nach Angaben des Präsidialamts in Moskau weiterhin an der Bildung einer Pufferzone in der ukrainischen Region Charkiw. Das brauche aber noch Zeit. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im Mai erklärt, Russland schaffe eine solche Zone, um seine eigenen Grenzregionen vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine und grenzt an die ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk, die Russland – zusammen mit Saporischschja und Cherson weiter im Süden – Ende September 2022 zu russischem Staatsgebiet erklärt hatte.

09:21 Uhr | FSB will Angriff auf russisches Kriegsschiff verhindert haben

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Kriegsschiff verhindert. Ein Agent des ukrainischen Geheimdienstes sei festgenommen worden, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den FSB. Auch ein Versuch des ukrainischen Geheimdienstes, drei ranghohe russische Militärangehörige mit einem Sprengsatz zu töten, sei vereitelt worden.

08:45 Uhr | Zwei Menschen bei Raketenangriff auf Odessa getötet

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Region Odessa sind nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen getötet worden. Ein Mensch sei verletzt worden. Der Angriff galt nach ukrainischen Angaben der Hafeninfrastruktur in der Region. Lagerhäuser, Lastwagen und ein ziviles Schiff seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur mit.



In der Nacht hätten die russischen Truppen fünf Raketen und zwanzig Drohnen abgefeuert, erklärte die ukrainische Luftwaffe. 14 russische Drohnen seien von der ukrainischen Luftwaffe abgefangen und zerstört worden. Die Region Odessa liegt im Süden der Ukraine und am Schwarzen Meer. Ihre Häfen sind wichtig für den Getreideexport der Ukraine.

04:05 Uhr | Selenskyj zurückhaltend zu möglicher Trump-Wiederwahl

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zurückhaltend zu den möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps geäußert. Bei einer Veranstaltung im Ronald Reagan Institute in Washington sagte Selenskyj, er könne nicht vorhersagen, was Trump tun werde, falls er wiedergewählt wird. Er hoffe jedoch, dass die US-Unterstützung für die Ukraine unabhängig vom Wahlausgang im November bestehen bleibe. Trump hatte wiederholt die US-Hilfe für die Ukraine in Frage gestellt.

02:10 Uhr | Selenskyj dankt Nato-Staaten für Unterstützung bei Luftabwehr