Ukraine-News Lawrow erteilt Selenskyjs Friedensplan eine Absage

Die ukrainische Energieinfrastruktur hat erneut schwere Schäden durch russische Luftangriffe genommen. Der Energieversorger Ukrenerho (Ukrenergo) teilte am Freitag mit, es seien Wasser- und Wärmekraftwerke im Westen und im zentralen Teil der Ukraine beschädigt worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftverteidigung sind von insgesamt 99 russischen Zielen 84 abgeschossen worden. Demnach setzte Russland massiv Drohnen, Raketen und Marschflugkörper ein.

Das ukrainische Medienunternehmen Suspilne berichtet von mehreren Explosionen in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine sowie in der Stadt Dnipro im Osten des Landes. Die Explosionen seien am frühen Freitagmorgen zu hören gewesen. Zudem seien russische Marschflugkörper im ukrainischen Luftraum gesichtet worden, meldet Suspilne. Bisher sei noch unklar, ob und welche Ziele die Raketen trafen.