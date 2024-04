19:01 Uhr | Selenskyj: Ukraine wird Krieg gegen Russland ohne US-Hilfen verlieren

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erneut eindringlich an die Republikaner im US-Kongress appelliert, die von ihnen blockierten Milliarden-Hilfen für Kiew freizugeben. "Wenn der Kongress der Ukraine nicht hilft, wird die Ukraine den Krieg verlieren", sagte Selenskyj bei einer Videokonferenz der Regierungsinitiative United24, die Spenden sammelt. Die Ukraine leidet angesichts der Verzögerungen unter Munitionsmangel an der Front. "Ohne die Unterstützung des Kongresses wird es für uns schwierig sein, als Land zu gewinnen oder sogar zu überleben", betonte Selenskyj in seiner Rede.

18:05 Uhr | Russland: 15 ukrainische Drohnen abgefangen

Russland hat am Sonntag nach eigenen Angaben 15 ukrainische Drohnen über den Grenzregionen Belgorod und Brjansk abgefangen und zerstört. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zwölf der Drohnen seien über der Region Belgorod zerstört worden, drei über der Region Brjansk. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wurde eine junge Frau bei den Drohnenangriffen getötet.

12:43 Uhr | Schwierige Lage bei Tschassiw Jar

Die Lage um die seit Wochen heftig umkämpfte Stadt Tschassiw Jar ist nach ukrainischen Angaben "ziemlich schwierig und angespannt". Das sagte der Sprecher der 26. Artilleriebrigade, Oleh Kalaschnikow, heute im ukrainischen Fernsehen. Die russische Armee setzte "von gepanzerten Kampffahrzeugen unterstützte Infanterie" und Kampfjets ein. Alle Angriffe seien aber abgewehrt worden. Am Freitag war von "Dauerfeuer" auf die Stadt berichtet worden. In der ostukrainischen Region Donezk scheint sie das nächste große Ziel der Russen zu sein. Ukrainische wie russische Militärblogger schrieben schon am Freitag, dass russische Soldaten den Stadtrand erreicht hätten. Das war von ukrainischer Seite dementiert worden.

Die Stadt liegt einige Kilometer westlich von Bachmut, das Russland nach langen Kämpfen im Mai 2023 wieder eingenommen hatte. Sollte jetzt auch die Eroberung von Tschassiw Jar gelingen, könnte Russland seine Angriffe auf die Großstadt Kramatorsk im Donbass ausweiten.

12:22 Uhr | Energieversorgung der Ukraine wieder stabil

Die Energieversorgung der Ukraine arbeitet nach aktuellen Angaben des Energieministeriums wieder weitgehend normal. Fast tägliche russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Wasser- und Kohlekraftwerke sowie das Hochspannungsnetz hatten Ende März ein Rekordniveau erreicht und in mehreren Regionen für Stromaufälle gesorgt.

10:33 Uhr | Auch Lawrow will nach China reisen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow will bei einem bis Dienstag geplanten Besuch in Peking mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi über den Krieg in der Ukraine und andere Themen sprechen. Das teilte heute das Außenministerium in Moskau mit. Demnach soll die Reise morgen beginnen. Zuvor hatte US-Finanzministerin Janet Yellen heute in Peking unter anderem den chinesischen Regierungschef Li Qiang in Peking getroffen. Beide Seiten zeigten sich optimistisch hinsichtlich einer besseren Zusammenarbeit.

10:00 Uhr | Ukraine rechnet mit russischer Offensive

Der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, Kyrylo Budanow, hat die Lage als "schwierig, aber unter Kontrolle" beschrieben. Im ARD-Interview sagte Budanow, er rechne Ende Mai mit einer neuen russischen Offensive, besonders im Donbass im schwer umkämpften Osten des Landes.

Bildrechte: IMAGO/SNA Weiter sagte er, dass Kiew nach wie vor auf die von Deutschland bislang abgelehnte Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern hoffe.



"Um Kommandozentralen zu treffen, um einige sehr wichtige Ziele zu treffen, ist es eine ausgezeichnete Waffe". Auch die russische Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bleibe ein wichtiges Ziel: "Alle arbeiten an diesem Thema", sagte Budanow in dem Interview. Er traut demnach auch der EU zu, mögliche ausbleibende US-Waffenhilfen auszugleichen.

09:25 Uhr | Tote bei Beschuss mit Raketenwerfern

Bei einem russischen Angriff auf das Dorf Guliaipole in der Region Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben drei Zivilisten getötet worden. "Zwei Männer und eine Frau starben unter den Trümmern ihres Hauses", schrieb der Gouverneur der Region im Süden der Ukraine, Iwan Fedorow, auf Telegram. Eine weitere Person sei verletzt. Die russischen Streitkräfte hätten das Dorf mit Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ "Grad" beschossen.

07:52 Uhr | Scholz und SPD-Spitze gratulieren Schröder