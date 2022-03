Russland und auch das ukrainische Militär nutzen im Krieg in der Ukraine unter anderem die veralteten Schützenpanzer BMP-1 und BMP-2 aus Zeiten des Kalten Kriegs. Im Jahr 2018 hatten die ukrainischen Streitkräfte mehr als 1.000 BMP-1 und BMP-2 in ihren Beständen . Der Panzertyp BMP-1 und sein Nachfolger BMP-2 sind schwimmfähige Schützenpanzer. Die Abkürzung BMP steht im Russischen für Боевая Машина Пехоты (Bojewaja Maschina Pjechoty), was so viel wie "Gefechtsfahrzeug der Infanterie" bedeutet.

Da die Schützenpanzer BMP-1 und BMP-2 die am weit verbreitetsten Panzerwagen der Welt sein sollen, finden sie sich in vielen Armeebeständen. So waren ab 1991 23 BMP-1 der NVA zunächst an die Bundeswehr gegangen, zwei davon später an Frankreich, 15 an die USA; und einer steht heute auf dem Außengelände des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden.