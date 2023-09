Ukraine-News Weißes Haus bestätigt Treffen von Biden und Selenskyj am Donnerstag

Russland kritisiert die mögliche Lieferung von Artillerie-Kurzstreckenraketen ATACMS aus den USA an die Ukraine. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sprach am Freitag in Moskau von einer "pausenlosen Eskalation, einer Ignoranz gegenüber den offensichtlichen Risiken" einer solchen Entscheidung. Zugleich behauptete er allerdings auch, dass diese Waffen auf dem Schlachtfeld nichts verändern würden. Gefährlich sei, dass die Nato-Länder und andere Unterstützer der Ukraine sich am Verhalten der USA orientierten.

Der "Taurus"-KEPD-350-Marschflugkörper Bildrechte: IMAGO/Sven Eckelkamp

In der umstrittenen Frage nach möglichen deutschen Lieferungen von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine steht angeblich keine schnelle Entscheidung an. "Da kann ich keinerlei Bewegung feststellen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute in Berlin.



In Münster sagte derweil Verteidigungsminister Boris Pistorius: "Wenn das jetzt noch eine Woche oder zwei dauert, bis eine Entscheidung fällt, dann ist das so". Das sei kein Zögern, sondern "Besonnenheit", die Deutschland leisten müsse, "auch wenn es für unsere ukrainischen Freunde schwer zu verstehen ist". Diese Waffen reichten weiter als alle anderen bisher gelieferten und "wir reden hier nicht über die Programmierung einer Kaffeemaschine". Momentan habe Deutschland "etwa 500 und so und so viel von diesen Dingern", davon sei allerdings die Hälfte derzeit nicht auf dem neuesten Stand.