Ukraine-News Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf Grenzregionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts zunehmender russischer Luftangriffe freie Hand bei Gegenmaßnahmen gefordert. In einer Video-Ansprache erklärte er am Abend, je eher man etwa russische Militär-Flugplätze angreifen könne, desto näher sei man dem Frieden. Das ukrainische Militär fordert vom Westen schon länger die Erlaubnis, russische Stützpunkte und Luftwaffenstützpunkte weit hinter der Front mit schweren Waffen anzugreifen. Bisher darf die Ukraine die vom Westen gelieferten Waffen lediglich im frontnahen Bereich und im Grenzgebiet zu Russland einsetzen.

Vor dem Nato-Gipfel in Washington in der kommenden Woche hat der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, eine Beitrittsperspektive für die Ukraine gefordert. Er sei überzeugt, dass langfristig "nur eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine eine Aussicht auf Frieden bietet", sagte Heusgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" am Montag. Vereinbarungen mit Russland seien "nicht das Papier wert, auf das Putin seine Unterschrift setzt", betonte Heusgen. Diese bittere Erfahrung habe die Ukraine bereits machen müssen. Das Thema stehe zwar nicht auf der Tagesordnung des vom 9. bis 11. Juli in Washington stattfindenden Nato-Gipfels, doch sei für die Ukraine eine Nato-Mitgliedschaft "die einzige Versicherung", bekräftigte Heusgen.