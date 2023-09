Das Umladen von Getreide auf der ukrainischen Seite müsse oft wegen drohender Angriffe unterbrochen werden, sagte Vizan weiter. Deswegen dauerten die Getreide-Exporte derzeit so lange. Seit Wochen greift Russland verstärkt die ukrainischen Donau-Häfen an, so auch in der vergangenen Nacht und in der vom Sonntag zum Montag.

10:20 Uhr | Angeblich weitere Frachter unterwegs

Ein vor Tagen in der Ukraine angekommenes Frachtschiff soll nach unbestätigten Beichten einen Hafen am Schwarzen Meer wieder verlassen haben. Details zu Schiff und Ladung nannte ein Vertreter der Industrie zunächst nicht. Der ukrainische Vize-Ministerpräsident Olexandr Kubrakow hatte mitgeteilt, dass drei Frachter die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen Tschornomorsk und Piwdennyj angesteuert hätten, durch einen Korridor der ukrainische Marine. Sie sollen demnach 127.000 Tonnen an Agrarprodukten und Eisenerz nach China, Ägypten und Spanien bringen.

09:59 Uhr | Pistorius in Estland

Gestern war Pistorius in Riga in Lettland angekommen. Bildrechte: dpa Verteidigungsminister Boris Pistorius hat heute die Luftwaffen-Basis Ämari in Estland besucht. Der SPD-Politiker traf dort mit seiner Delegation auf dem Flugfeld ein, das von der deutschen Luftwaffe für die laufende Nato-Mission zur Luftraum-Überwachung über den baltischen Staaten genutzt wird.



Später wollte er am zweiten Tag seiner Reise im Baltikum in die Hauptstadt Tallinn, um an der jährlichen baltischen Sicherheitskonferenz teil. Bis morgen geht es um die regionalen Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine.

09:18 Uhr | Briten: Schwarzmeer-Flotte einsatzbereit