Ukraine-News Slowakei will Korridore für ukrainisches Getreide

14:07 Uhr | 900.000 Euro für deutsch-ukrainisches Literaturförderprojekt

Ein deutsches Förderprojekt will der ukrainischen Buchbranche helfen und den gegenseitigen Austausch fördern. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte, stellt Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen dafür insgesamt 900.000 Euro bis Juni 2024 zur Verfügung. Roth erklärte, Russland führe mit dem Angrifsskrieg gegen die Ukraine systematisch auch einen Krieg gegen die ukrainische Kultur und gesellschaftliche Identität. Das zeige sich in gezielten Angriffen auf Bibliotheken, Druckereien und Literaturhäuser. Die Projektpartner setzten nun Impulse für den Erhalt der "zerrütteten ukrainischen Literaturlandschaft" vor Ort.

Die Direktorin des Ukrainian Book Institutes, Oleksandra Koval, zeigte sich dankbar für Bücher bekannter deutscher Autorinnen und Autoren für öffentliche Bibliotheken in der Ukraine. Zudem sollen verstärkt ukrainische Autorinnen und Autoren an deutschen Kulturveranstaltungen teilnehmen und in Buchhandlungen eingeladen werden.

13:48 Uhr | Slowakei will Korridore für ukrainisches Getreide

Die Slowakei will die Ukraine dabei unterstützen, ihr Getreide auf den Weltmarkt zu exportieren. Das versicherte Landwirtschaftsminister Jozef Bires in Bratislava der staatlichen Nachrichtenagentur TASR. Das dürfe aber nicht zu Lasten der einheimischen Bauern erfolgen. Die Lösung seien sogenannte Solidaritätskorridore. Das sind wegen des Krieges ausgebaute Handelswege zwischen der EU und der Ukraine über Straßen, Schienen oder Flüsse. Als Problem nannte Bires die relativ hohen Kosten.

13:02 Uhr | Moldau reduziert Anzahl russischer Diplomaten

Die Regierung der osteuropäischen Republik Moldau hat Russland aufgefordert, das Botschaftspersonal zu verkleinern. Außenminister Nicolae Popescu sagte nach moldauischen Medienberichten bei einer Regierungssitzung, man habe beschlossen, die Zahl der in Moldau akkreditierten russischen Diplomaten zu begrenzen. Hintergrund sind Medienberichte über mutmaßliche Spionage. Am Montag hatten internationale Investigativmedien über illegale Abhöraktivitäten russischer Geheimdienstmitarbeiter in der Ex-Sowjetrepublik Moldau berichtet.

Die russische Botschaft in der moldauischen Hauptstadt Chisinau soll demnach bei den Abhöraktivitäten eine zentrale Rolle spielen. Der russische Botschafter Oleg Wasnezow wurde deshalb bereits gestern von der Regierung in Chisinau vorgeladen.

10:53 Uhr | FDP-Verteidigungspolitiker für Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Der FDP-Abgeordnete Marcus Faber (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Political-Moments Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Marcus Faber hat die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gefordert. Faber sagte im RTL/ntv, viele der 600 Marschflugkörper der Bundeswehr seien einsatzbereit. "Deswegen wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um zumindest mal einen Taurus zu geben, damit dieser Integrationsprozess stattfinden kann", sagte der Politiker, der auch im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt. Die Flugkörper könnten helfen, die Logistikketten der russischen Armee zu unterbrechen und somit deren Munitionsversorgung zu stören. Die Gegenoffensive der Ukraine ist derzeit ins Stocken geraten.

09:58 Uhr | London: Russische Schwarzmeerflotte bereitet Blockade vor

Die russische Schwarzmeerflotte bringt sich nach Angaben britischer Militärexperten in Stellung für eine Blockade ukrainischer Häfen. Das meldet das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienst-Update. Demnach patrouilliert die moderne russische Korvette "Sergej Kotow" bereits die Route zwischen dem Bosporus und der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Es gebe eine realistische Möglichkeit, dass die Korvette Teil einer Gruppe sein werde, die Handelsschiffe auf dem Weg Richtung Ukraine abfangen solle.