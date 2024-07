Russland hat die Ukraine im Februar 2022 massiv angegriffen. Im Juni richtete die Schweiz auf Bitten der Ukraine einen Friedensgipfel aus, zu dem Russland nicht eingeladen war und an dem China nicht teilnahm. Ein zweiter Gipfel ist für November geplant, möglicherweise mit Russland. China veröffentlichte am 23. Mai zusammen mit Brasilien einen Sechs-Punkte-Friedensplan, der eine internationale Friedenskonferenz unterstützt, die von beiden Kriegsparteien anerkannt würde.

Ab dem 1. August wird die Ukraine vorübergehend ihre Zahlungen für Auslandsschulden aussetzen und gerät damit in einen voraussichtlich kurzzeitigen Zahlungsausfall, wie aus einer am Mittwoch verabschiedeten Resolution hervorgeht. Die erste Kuponzahlung war am Donnerstag fällig. Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete ein Gesetz, das die Aussetzung solcher Zahlungen bis zum 1. Oktober erlaubt. Im Juli erzielte die Ukraine eine vorläufige Einigung mit ihren wichtigsten Anleihegläubigern über die Umstrukturierung von internationalen Schulden in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar.