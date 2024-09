Wie jedes Jahr skizzierte Orbán Ende Juli in Rumänien bei der Sommeruniversität seiner Fidesz-Partei seine Vision von der Welt. Die Veranstaltung im Nachbarland, in dem eine große ungarische Minderheit lebt, galt lange als Plattform für den ungarisch-rumänischen Dialog. Seine programmatischen Reden hier blieben allerdings zuletzt häufig wegen ihrer scharfen Polemik im Gedächtnis. In diesem Jahr sagte Orbán, dass eine "patriotische" junge Generation die "Liberalen in Slim-Fit-Outfits" bekämpfen sollte. Der Begriff "Liberale in Slim-Fit-Outfits" fand sich bald in den Schagzeilen wieder und es wurde allgemein angenommen, dass der Ministerpräsident bei dieser Anmerkung seinen politischen Konkurrenten Péter Magyar im Sinn hatte.