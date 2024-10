Diese Worte schlugen in Ungarn ein wie eine Bombe: "Vor dem Hintergrund unserer Erfahrung von 1956 würden wir nicht denselben Weg wählen, den Präsident Selenskyj vor zweieinhalb Jahren gewählt hat, weil er leichtsinnig ist. Er hat sein Land in einen Verteidigungskrieg geführt, so viele Menschen sind gestorben, so viele Gebiete wurde verloren." Das hatte Balazs Orbán, der zwar nicht mit dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten verwandt ist, aber als einer seiner engsten Berater gilt, in einem Podcast gesagt.

Zwar wies Orbán auch explizit auf das Recht der Ukraine hin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber: "Wenn man uns gefragt hätte, hätten wir es nicht empfohlen", sagte er mit Bezug auf die Revolution von 1956. "Denn wir haben gelernt, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir mit sehr kostbaren ungarischen Leben sorgsam umgehen müssen." Ungarn würde sich also im Ernstfall nicht gegen eine russische Aggression verteidigen? Mit dieser Aussage hat der Vertraute des Premiers einen handfesten Skandal provoziert, denn die Erinnerung an den Aufstand von 1956 ist für die Ungarn identitätsstiftend. Deshalb ist sogar von Landesverrat die Rede.

Balázs Orbán habe die Erinnerung an 1956 "auf dem Altar der niederträchtigen täglichen Propaganda-Kommunikation geopfert" und "die Grundlagen des ungarischen Konstitutionalismus und der Unabhängigkeit mit Füßen getreten", schrieb Peter Magyar, der derzeit wichtigste Herausforderer von Premier Viktor Orbán auf Facebook, und forderte, der Regierungsberater müsse bis zu dem heutigen Gedenktag seinen Stuhl räumen.

Bildrechte: IMAGO / Middle East Images

Auch der ehemalige Ministerpräsident und heutige Parteichef der Sozialdemokratischen DK, Ferenc Gyurcsány, äußerte sich auf Facebook: "Das bedeutet, dass die Regierung Orbán dieses Land ohne Gegenwehr Russland überlassen würde. (…) Das bedeutet, dass die Orban-Regierung Ungarns Souveränität Russland gegenüber aufgegeben hat und sie nicht verteidigen will", schäumte Gyurcsány in einer Video-Botschaft. "Nach 14 Jahren Regierungszeit hat die Regierung Orbán Ungarn verkauft, es aufgegeben, verraten. An diesem Punkt stehen wir."

Auch Fachleute äußerten sich bestürzt über die Aussagen von Balázs Orbán. So schrieb der Historiker Krisztián Ungvári in einem Kommentar auf dem Nachrichtenportal telex, der Regierungsberater würde einen "Landesverrat" vorbereiten, denn seine Worte würden bedeuten, dass die Regierung im Falle eines Angriffes nicht vorhätte, das Land zu verteidigen. Und weiter: "Aus der Äußerung von Balázs Orbán folgt, dass die einzig weise politische Entscheidung in der ungarischen Geschichte am 19. März 1944 getroffen wurde, als die ungarische Regierung die Truppen des Deutschen Reiches mit Verständnis empfing und nicht mit dem sogenannten sinnlosen Kampf, um sozusagen Blutvergießen zu vermeiden." Bei der Besetzung Ungarns durch Nazi-Deutschland war nicht ein einziger Schuss gefallen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth